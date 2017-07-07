Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Seher Yaşar ile Ankara'da askeri servis aracına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay Cüneyt Sertel'in ailelerini ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Seher Yaşar ile Ankara'da askeri servis aracına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay Cüneyt Sertel'in ailelerini ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Polatlı programı kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Müdürlüğünde şehit olan Komiser Yardımcısı Seher Yaşar ile 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da askeri servis aracına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay Cüneyt Sertel'in ailelerini ziyaret etti. (Enise Vural /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.