Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel'in cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Şehit Astsubay Şenel Ağıl ile Şehit Jandarma Er Sinan Hamza'nın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel'in cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Şehit Astsubay Şenel Ağıl ile Şehit Jandarma Er Sinan Hamza'nın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başbakanımız, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene katıldı. Sayın Başbakanımız, aynı saldırıda şehit düşen Astsubay Şenel Ağıl ile Jandarma Er Sinan Hamza'nın ailelerine de birer telgraf göndererek taziyelerini iletti" denildi.

(Caner Ünver /İHA)