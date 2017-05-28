Başbakan Yıldırım'dan Sayıştay'a yıl dönümü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Sayıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Sayıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Yıldırım, Sayıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin köklü kurumlarından olan Sayıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Sayıştay, ülkemizin kamu idaresinde denetleyici ve yargılayıcı görevler ifa etmektedir. Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını da üstlenen Sayıştay, uyguladığı mali denetim sistemi ve disiplinli çalışma düzeniyle önemli hizmetleri yürütmektedir. Sayıştay'ın milli menfaatlerimizi korumaya yönelik hassasiyetlerine her zaman büyük güven duyduğumu ifade ediyor, bu vesileyle tüm Sayıştay mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."

(İlker Turak / İHA)