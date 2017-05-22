Başbakan Yıldırım'dan Rusya'ya domates ithalatı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan'a hareketinden önce Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev ile ilgili görüşmelerin ayrıntılarını anlatarak, 'Domateste mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atıldı' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan'a hareketinden önce Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev ile ilgili görüşmelerin ayrıntılarını anlatarak, "Domateste mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atıldı" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün saat 17:40 sıralarında Gürcistan'a hareket etti. Hareketinden önce basın mensuplarının Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev ile görüşmesinde domatesin gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine Başbakan Yıldırım, "Domates bu ilişkilerin sembolüne dönüştü. Domates dışında her konuda ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi ilettik. Açıkçası domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyacımız var ama ama burada bir hüküm var.Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu.Yani Mevsimsel talepler ihtiyaçlar dikkate alınarak bir adım atılabilecek. Daha sonra da tamamen bu konunun çözülebilmesi için girişimler devam edecek.Rusya da kendi tarım sektörüne korumak kollamak ihtiyacı duyuyor. Kısıtlamaların miktarı çok azalmıştı" dedi.

