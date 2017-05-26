Başbakan Yıldırım'dan 'Ramazan' mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek Ramazan'ın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Mevlamdan niyaz ediyorum' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, "Toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek Ramazan'ın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Mevlamdan niyaz ediyorum" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ramazan'ın tüm insanlığa huzur getirmesi dileğinde bulunan Yıldırım, "Bu gece ilk teravih ve ilk sahurla karşılayacağımız Ramazan'ın ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Mübarek Ramazan ayı hürmetine, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların son bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Yıldırım, mesajında toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek Ramazan'ın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz etti. (Caner Ünver / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.