Başbakan Yıldırım'dan Rakka operasyonu açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Savunma Bakanının Rakka operasyonun terör örgütü YPG ile yürütülmesinin yanlış olacağı görüşünde hemfikir olduklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Savunma Bakanının Rakka operasyonun terör örgütü YPG ile yürütülmesinin yanlış olacağı görüşünde hemfikir olduklarını söyledi.

İngiltere'deki temaslarına devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da kıldığı Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, teröristlerin finans kaynaklarına ilişkin, "Amerika'da olduğu gibi bunların finansal kaynaklarıyla ilgili çalışmalar birlikte yapılabilir. Diğer yandan terör örgütünün faaliyetleriyle ilgili istihbarat örgütlerimiz, teşkilatlarımız karşılıklı bilgi alışverişinde bulunur. İngiltere, bu Brexit kararından sonra özellikle bölgede ve Türkiye'yle ilişkilerde daha etkin olmak istiyor daha yakın işbirliği yapmak istiyor. Biz de bu işbirliğine açığız".

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın İngiltereli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Rakka operasyonunun YPG ile planlanmasının yanlış olmasına ilişkin yorumunu değerlendiren Yıldırım, "Aklın yolu bir. Bu konudaki düşüncelerine katılıyoruz. Az önce söyledim. Terör örgütlerini yok etmek için başka bir terör örgütü kullanılamaz. Bu sürdürülebilir bir yol değildir. Kaldık ki İngiltere de Amerika da NATO da bizim müttefikimiz. Bir müttefike zarar veren bir örgütle yakınlaşmak onlarla iş tutmak doğru ve kabul edilebilir bir iş değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump görüşmesine öngörülerini belirten Başbakan,"Bizim görüşümüz de tutumuzda çok net. Bu görüşümüzü bir kez daha en üst düzeyde cumhurbaşkanımız muhatabıyla Sayın Trump'la ele alacak ve bunun doğuracağı olumsuz sonuçları ortaya koyacağız. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin hem FETÖ konusunda hem Suriye'de DEAŞ'la mücadele konusunda yeni yönetimin, eski yönetimin hatalarını tekrarlamayacağını ümit ediyoruz. beklentimiz bu yöndedir. Ümit ederiz ki bu görüşmede bir ilerleme kaydedilir. Ama Sonuç ne olursa olsun Türkiye hem yurt içinde hem yurt dışında ülkesine milletine gelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek kararlılığa ve güce sahiptir" açıklamalarında bulundu.

