Başbakan Yıldırım'dan Macar mevkidaşına jest

Başbakan Binali Yıldırım, futbol tutkunu olan ve Galatasaray'a ilgisi olduğu bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma ve topu hediye etti.

Başbakan Binali Yıldırım, futbol tutkunu olan ve Galatasaray'a ilgisi olduğu bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma ve topu hediye etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna akşam yemeği verdi. Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen yemek öncesinde futbol tutkunu olan ve Galatasaray'a ilgisi olduğu bilinen konuk Başbakan'a Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma ve topu hediye etti.

(Caner Ünver /İHA)