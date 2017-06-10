Başbakan Yıldırım'dan Kızılay mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Kızılay'ın, rengine, diline, inancına bakmaksızın, dünyanın dört bir yanında insanların yardımına koştuğunu belirterek, 'Kızılay'ı desteklemek için maddi-manevi bütün imkanlarıyla seferber olan milletimiz, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak telakki etmektedir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kızılay'ın, rengine, diline, inancına bakmaksızın, dünyanın dört bir yanında insanların yardımına koştuğunu belirterek, "Kızılay'ı desteklemek için maddi-manevi bütün imkanlarıyla seferber olan milletimiz, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak telakki etmektedir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk Kızılayı'nın 149. kuruluş yıl dönümünü en samimi hislerimle kutluyorum. Kızılay, rengine, diline, inancına bakmaksızın, dünyanın dört bir yanında insanların yardımına koşmaktadır. Kan tedariki başta olmak üzere, afetzedelerin acısını ve sıkıntısını gidermekte ve ihtiyaç sahiplerine cömertçe yardım eli uzatmaktadır. Başarıyla yürüttüğü insani yardım operasyonlarıyla bütün dünyanın takdirini kazanmaktadır. Kızılay'ı desteklemek için maddi-manevi bütün imkanlarıyla seferber olan milletimiz, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak telakki etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Kızılay'ın insanlara en iyi ve kaliteli hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarını devam ettireceğine; vatandaşlarımızın kan bağışı ve diğer yardımlarıyla Kızılay'ı desteklemeyi sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor bu güzide kurumumuzun tüm çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

(Enise Vural / İHA)