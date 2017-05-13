Başbakan Yıldırım'dan kazada ölenler için taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Yıldırım, Muğla-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için yayımladığı taziye mesajında, "Muğla-Antalya karayolunda meydana gelen, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan elim trafik kazasından büyük üzüntü duydum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)