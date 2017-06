Başbakan Yıldırım'dan jandarma teşkilatına övgü

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 178. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, 'İlkokula başlamamıştım henüz. Köyde cenderme geliyor dedikleri zaman biz gidip duvarların arkasına saklanırdık. Bugün korkutarak değil, güven vererek, huzur vererek görev yapan bir teşkilata sahibiz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 178. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "İlkokula başlamamıştım henüz. Köyde cenderme geliyor dedikleri zaman biz gidip duvarların arkasına saklanırdık. Bugün korkutarak değil, güven vererek, huzur vererek görev yapan bir teşkilata sahibiz" dedi.

Başbakan Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabul etti. Kabulde bir konuşma yapan Yıldırım, bugün sadece bir teşkilatın kuruluş yıl dönümünün yapılmadığını belirterek, huzurun ve güvenliğin teminatı olan jandarma mensuplarına teşekkürlerini iletti. Jandarma teşkilatının, kurulduğu günden bu güne hayatın her alanında, ülkenin her köşesinde gece gündüz, soğuk sıcak demeden milletin güvenliği ve huzuru için hep görev başında olduğunu kaydeden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Jandarma teşkilatımız yaşadığımız 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra yeni bir yapılanmaya geçmiş ve yurt savunmasında hudutlarımızın içerisinde huzurun, güvenliğin sağlanma işi ağırlıklı olarak İçişleri Bakanlığımıza ve hudutlarımızın korunması, ülkenin topyekun barışı ve güvenliği için hal ve hazırlık faaliyetleri bakımından da görev Türk Silahlı Kuvvetlerine bırakılmıştır."

Yeni dönemde terörle mücadele konseptinde önemli bir değişikliğe gidildiğinin altını çizen Yıldırım, "Geçtiğimi yılın Ağustos ayı başından itibaren savunma esaslı değil taarruz esaslı terörle mücadele stratejimizi yürürlüğe koyduk. Bugün jandarma, polis, korucularımız ve bazı bölgelerde de TSK ile birlikte bu mücadeleyi koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün yurdun her köşesinde devlet güvenlik güçlerimiz marifetiyle duruma tam olarak hakimdir. Terör örgütleri bunun farkındadır ve telaşla sağa sola saldırmaya gayret etmektedir. Biz bu belayı bu milletin başından defetmeye yemin ettik ve bunu da sizlerin gayreti ile halledeceğiz. İçişleri bakanıma, jandarma genel komutanıma, polis teşkilatımıza ve ülkenin bekası için her hal ve şartta mücadele eden siz kahraman jandarmalarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Jandarma mensuplarını görünce çocukluk yıllarının aklına geldiğini kaydeden Yıldırım, "Ben köyde ilkokula daha başlamamıştım. Cenderme geliyor dedikleri zaman biz gidip duvarların arkasına saklanırdık. Onlar sabah güneş doğduğu sırada gelirlerdi. Sırtlarındaki tüfeğin ucunda bir kama var. Güneş ışığı kamaya yansır ve oradan jandarma olduğuna kanaat getirirdik. 'Hadi jandarma geliyor saklanalım' derdik. Bugün korkutarak değil, güven vererek, huzur vererek görev yapan bir teşkilata sahibiz. Bakın bir jandarma astsubayımız Bingöl'de bir olayla karşı karşıya kalıyor. Bir teröristi yakalıyor ve terörist yakalandıktan sonra üşüdüm diyor. Çıkarıyor parkasını veriyor ve öylece onun o ihtiyacını gideriyor. İnsanlığını ortaya koyuyor. Bu insanlık dersini veren Kemal kardeşimiz ne yazık ki aynı insanlığı bu alçak teröristlerden göremiyor ve Bingöl Genç ilçesinde şehit oluyor. Kemal astsubay ve bütün vatan şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Terörden arındırmaya çalıştığımız ülkemizde jandarma teröriste karşı yumruğu vurmayı bilmiş ama yöre halkına da dost eli uzatarak onların terörden zarar görmemesi için emniyet genel müdürlüğümüzün mensuplarıyla, özel harekatçılarımız, korucularımız, askerlerimiz ile birlikte iç içe onların yaşamdan kopmamaları için gereken gayreti ve fedakarlığı göstermektedir. Emniyet güçlerimizin bu mücadeledeki uyumu fevkaladedir. Belki de yakın tarihimizde emniyet mensuplarımızın, asker, polis, jandarma, korucu ile birlikte bu kadar ahenkli çalıştığı bir dönem olmamıştır. Böyle olduğu izin terörle mücadelede başarı ortadadır. Bilgi paylaşımı, istihbarat paylaşımı ve operasyonda gerekli koordinasyonun sağlanması. Burada zaman kayıplarının olmaması bu başarının en önemli sebeplerindendir. Sen ben demeden ay yıldızın yanına yüreğinizi koyarak mücadele ediyorsunuz. Hepinizin alnından öpüyorum. Hislerimize, duygularımıza yeri gelince sahip olmak durumundayız. Yeri geldiğince de yırtarız dağları enginlere sığmaz taşarız. Siz, tarihimizin altın harflerle yazılan destanının birer kahramanısınız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(İlker Turak /İHA)