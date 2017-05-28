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Başbakan Yıldırım'dan İstanbul'un Fethi mesajı
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Başbakan Yıldırım'dan İstanbul'un Fethi mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un Fethi'nin 564. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un Fethi'nin 564. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
29 Mayıs 1453, Türk ve Dünya tarihinin dönüm noktası olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'un fethi, siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri itibarıyla dünya tarihine yeni bir istikamet belirlemiştir.
Büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmet, kararlılığı, akılcı hamleleri, askeri dehası ve başarılı stratejisi ile İstanbul'u fethetmiştir.
Fethin ardından Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in adaletli yönetimi altında, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir bilim, kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir.
Ev sahipliği yaptığı her bir medeniyetin eserlerini özenle koruyarak günümüze taşıyan İstanbul, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle eşsiz bir hazinedir.
Dünyanın en güzel şehri olan İstanbul, ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat ve kültür merkezi olarak günümüzde de gelişmesini sürdürmekte, cazibesi yüksek bir dünya şehridir.
İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu rahmetle ve minnetle yad ediyor, bütün vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum."
(Musa Erdoğan/İHA)

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