Başbakan Yıldırım'dan işaret diliyle 'evet' daveti
Başbakan Binali Yıldırım, işaret dili yoluyla engelli vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında 'evet' demeleri yönünde davette bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, işaret dili yoluyla engelli vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında 'evet' demeleri yönünde davette bulundu. Başbakan Yıldırım, işaret diliyle 'Tabii ki evet, tüm kalbimle evet' diyerek engelli vatandaşlara, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında oy kullanmaları yönünde davette bulundu. (Enise Vural / İHA)
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