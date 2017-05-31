Başbakan Yıldırım'dan Irak ve Afganistan'a taziye

Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat'taki terör saldırısı nedeniyle Irak Başbakanı Haydar El-Ebadi'ye ve Kabil'deki terör saldırısı dolayısıyla Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a birer taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat'taki terör saldırısı nedeniyle Irak Başbakanı Haydar El-Ebadi'ye ve Kabil'deki terör saldırısı dolayısıyla Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a birer taziye mesajı gönderdi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldırım, 30 Mayıs günü Bağdat'ta meydana gelen terör saldırıları nedeniyle Irak Başbakanı Haydar El-Ebadi'ye, 31 Mayıs günü Kabil'de meydana gelen terör saldırısı için Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a birer taziye mesajı gönderdi.

