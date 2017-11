17.11.2017 19:31 Başbakan Yıldırım'dan Hakkari'ye müjde

Hakkari'de halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, müjde vererek, 'Hakkari'ye doğalgaz geliyor. Yalnız vali beye sordum, '2019 diyor', olur mu? O halde daha erken getirelim, inşallah 2019'a girmeden doğalgazı vereceğiz' dedi. Hakkari'de halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, müjde vererek, "Hakkari'ye doğalgaz geliyor. Yalnız vali beye sordum, '2019 diyor', olur mu? O halde daha erken getirelim, inşallah 2019'a girmeden doğalgazı vereceğiz" dedi.

Başbakan Yıldırım, Şırnak ziyaretinin ardından beraberindeki Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hakkari'ye geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Hakkari Valiliği önünde toplanan kalabalığa hitap eden Yıldırım, "Sevgili Hakkarili kardeşlerim" diyerek sözlerine başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepinizi gönülden sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Hakkari harikasın. Ankara'dan sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler getirdim. Size milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Buradan Çukurca'yı, Şemdinli'yi, Yüksekova'yı selamlıyorum. Hakkari kilimini dokuyan o elleri hürmetle selamlıyorum. Allah bu birliğimizi, bu beraberliğimizi daim etsin. Bizim kardeşliğimiz pazara kadar değil mezara kadardır. Hakkari bu akşam bir selam veriyor, diyor ki ey alçak terör örgütü, ne yaparsan yap bizi bölemezsin, biz biriz, beraberiz, biz bir aileyiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İşte Türkiye'nin fotoğrafı, işte kalkınan Türkiye'nin fotoğrafı Hakkari'den yükseliyor."



"GÜN GEÇTİKÇE TERÖRÜN BELİNİ KIRIYOR, UMUDUNU YOK EDİYORUZ"

Göreve geldiğine verdiği bir söz olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Göreve geldiğimde bir şey söyledim. Dedim ki milletimiz içi rahat olsun, bu terör belasını milletimizin gündeminden çıkaracağız. O gün bugün bu mücadelemiz devam ediyor. Gün geçtikçe terörün belini kırıyor, umudunu yok ediyoruz. Hakkari'nin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Hatırlayın, AK Parti kurulduktan sonra ilk mitingini Cumhurbaşkanımız Hakkari'de gerçekleştirdi. Bu kutlu yolculuğa çıkarken, 28 Eylül 2002'de Hakkari'den yola çıktık, inşallah bundan sonra da durmak yok yola devam. Bu ülkenin her ferdine, her vatandaşına sadakatle bağlıyız. Benim gözümde bütün Türkiye Hakkari'dir, Hakkari de benim hemşehrimdir" dedi.



"KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMAYA ÇALIŞAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

"Hakkari il kalsın" sloganıyla konuşması kesilen Yıldırım, "Türk'le Kürt birdir, kardeştir, birlikte Türkiye'dir. 'Irkçılık yapan bizden değildir' dinimizin emri budur. Bölgesel ayrımcılık yok, Hakkari ile Kırklareli ile Sinop'ta, Hatay'da, 780 bin vatan toprağıyla birlikte hep biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz. Biz bu topraklarda bin yıldan beri beraber yaşadık, kardeş yaşadık, bundan sonrada aynı şekilde kardeşliğimizi devam edeceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışan terör örgütlerine asla geçit vermeyeceğiz. Hakkari bu akşam bu meydanda yüksek sesle diyor ki; ey terör örgütü, bizim kardeşliğimizi asla bozamazsın, bizim yavrularımızın geleceğini karartamazsın, Türkiye'nin kalkınma yolundaki yürüyüşünü durduramazsın" diye konuştu.



"TERÖR ÜLKEMİZDE ARTIK ASLA HAYAT BULAMAYACAK"

"Hakkari il kalsın" sloganı üzerine "Anladım" diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Değerli kardeşlerim, bakın 40 yıldır bu terör belası ile uğraşıyoruz. Binlerce insanımızı bu yolda kaybettik, binlerce askerimizi, polisimizi, jandarmamızı maalesef şehit verdik. Artık bugünler geride kaldı. Terör ülkemizde artık asla hayat bulamayacak. Neredelerse inlerinde hepsini teker teker alıp; sizleri, milleti rahatsız etmekten kurtaracağız. Bundan emin olabilirsiniz. Şu anda bu toplantıyı yaparken; Hakkari'nin en yüksek dağlarında, en derin vadilerinde askerimiz, polisimiz elleri tetikte hepimizin geleceği için gece gündüz demeden çalışıyor, vatana sahip çıkıyor, millete sahip çıkıyor."



"AVRUPA ÇILDIRSIN"

"Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganı üzerine, "Biz alçakların önünde eğilmeyiz, sadece rükûda eğiliriz" diyen Yıldırım, "Bakın terör azaldıkça, kaynaklarımız artacak, yatırımlar artacak, yeni fabrikalar artacak, böyle olunca kalkınacağız. Avrupa çıldırsın, ne yaparsa yapsın, bu yürüyüşü durduramazlar. Artık bizim zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. 40 yılda kaybettiğimiz bu zamanı telafi etmek için koşar adım ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



HAKKARİ'YE MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Sık sık "Hakkari il kalsın" sloganları üzerine Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hakkari il değil mi? (evet) O halde. Değerli kardeşlerim, Hakkari'ye son 15 yılda 10 katrilyon yatırım yaptık. En büyük yatırımı Hakkari'de insana yaptık, eğitime yaptık. Hakkarili yavrularımız okula gitsin, daha iyi yetişsin diye bin 400 derslik yaptık, 1066 konuk yaptık. Öğrencilerimize ücretsiz ders kitapları dağıttık, tablet verdik, akıllı tahtalarla sınıfları donattık. Hakkari'ye üniversite kurduk mu? Şimdi de merkezi araştırma laboratuvarı kuruyoruz. Hakkari'ye hastane yaptık mı? Hakkari Selahaddin Eyyübi Havaalanını açtık mı? O havaalanını yaparken neler çektik. 99 sefer şantiyeyi bastılar. İşçileri, memurları kaçırdılar. Siz ne yaparsanız yapın inat da bir murattır diyerek bu havaalanını yaptık ve hizmete aldık. Bu sene şimdiye kadar 125 bin vatandaşımız havaalanını kullandı. Ne kadar büyük bir rahatlık. İşte medeniyet bu, işte hizmet bu."



HAKKARİLİLERE İKİ MÜJDE

"Hiç merak etmeyin yarınımız bugünden daha güzel, geleceğimiz daha da aydınlık olacak" diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu manzara bize diyor ki ey Başbakan, Bakanlar, merak etmeyin, biz burada oldukça bu millete hiç kimse zeval veremez. İki tane önemli konu, iki tane müjdem var. Birincisi hava soğuk, ısınması lazım. Bunun için doğalgaz lazım. Hakkari'ye doğalgaz geliyor. Yalnız vali beye sordum, '2019 diyor', olur mu? O halde daha erken getirelim, inşallah 2019'a girmeden doğalgazı vereceğiz. İki, Van'dan Hakkari'ye gelirken bir yol var. Başkale üzerinden. Başkale'den sonra bir tünel var, şimdi o Van-Başkale-Güzeldere üzerinden yol geliyor. İlk yolu Yüksekova'ya, bir yolu da Hakkari'ye geliyor. Şimdi o yolun yapımı devam ediyor, ancak maalesef terör yüzünden gecikti. O yolu da hızlandırıp, bir an önce bitireceğiz. Ayrıca Hakkari-Yüksekova arasında 9 kilometrelik tünel yapılıyor. Bolu tünelinin 3 katı, Bolu tünelini geçmiş dönemde 20 senede yaptılar. Bitiremediler, biz gelip bitirdik. 2002'ye kadar 50 kilometre tünel yapılmıştı, 15 yılda 370 kilometre tünel yapıldı. İşte farkımız bu, Hakkari'de bölünmüş yol yoktu. Şimdi 81 kilometre var. Helal olsun. Yolları böleriz, ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Herkes iyi bilsin, Hakkari'nin güzel insanları, terörü iyice gündemden düşürdüğümüz zaman yatırımlar da gelecek. Cazibe merkezine çok yakında başlıyoruz. Her şeyden önce güvenlik lazım, insanların çekinmeden buraya gelmesi lazım."



KILIÇDAROĞLU'NA DAVET

Kılıçdaroğlu'nu Hakkari'ye davet eden Binali Yıldırım, "Ey Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi görmek istiyorsan Hakkari'ye gel. Gel de sevgiyi gör, kardeşliği gör. Ay yıldızlı bayrağını da eline al sallayarak gel. Hiç merak etme. Vatanımıza canımız feda olsun. Milletimizin mutluluğu, geleceği, huzuru için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ülkemizi bölmek isteyenler asla muvaffak olamayacaklar. Çünkü buna karşı en önce Hakkari karşı çıkacak. Siz değil mi 15 Temmuz'da meydanlara indiniz. Bu bayrağı indirmediniz, Türkiye'nin o karalık gecesini aydınlığa döndürdünüz" diye konuştu.

Kalabalığa Kürtçe "Ser sera ser çewa (Baş göz üstüne)" diyen Yıldırım, "Kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Türkmen, kimimiz Arap. Hangi gruptan olursa olsun bunların hiç önemi yok, ama bizi yaratan Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, bayrağımız bir, vatanımız bir. Biz 80 milyon birlikte Türkiye'yiz. Bunu unutmayacağız, onun için aramıza ayrılık tohumları sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim, böylece ülkemiz üzerinde planlar yapanlara fırsat vermeyelim" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, bir akşam vakti, karanlık bir vakitte Hakkari'de olduklarını belirterek, "Bilesiniz ki geleceğimi aydınlıktır. Ülkemiz yükselmektedir. Kim olursa olsun; ne kardeşliğimizi ne de ülkemizin zengin olmasını engelleyecektir. Yolumuz açıktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise, "Hakkari muhteşemsin, bütün dünya görsün, bu kardeşliğin resmidir. Bu dostluk, birlikteliğin görüntüsüdür. Avrupa sen de gör bu manzarayı, burası Hakkari, burada kardeşlik var. Burada dostluk var, burada Türkiye'nin bütünlüğü var, bu fotoğrafı gördükten sonra hesabını iyi yap Avrupa, bu kardeşliği bozamazsın. Hain örgüt ve hiç kimse bu ülkenin bütünlüğünü ortadan kaldıramaz, bu fotoğraf onun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler helikopterle Yüksekova'ya geçtiler.

(Mehmet Salih Akkuş - Feyzullah Taş - Mimar Kaya /İHA)