Başbakan Yıldırım'dan gazeteci Akif Emre'nin eşine taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Akif Emre'nin eşi Dürdane Emre'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Başbakan Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Akif Emre'nin eşi Dürdane Emre'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Akif Emre'nin eşi Dürdane Emre'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti. (Caner Ünver /İHA)
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