Başbakan Yıldırım'dan flaş Manisa açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, 'Askere yemek tedariği kamu ihalesi dışına çıkarılacak. Askere yemek alımı şartlarını bakanlık belirleyecek.Asıl Önemlisi şu anda bazı şüpheler var. Onların üzerine gitmek' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Askere yemek tedariği kamu ihalesi dışına çıkarılacak. Askere yemek alımı şartlarını bakanlık belirleyecek.Asıl Önemlisi şu anda bazı şüpheler var. Onların üzerine gitmek" dedi.

