Başbakan Yıldırım'dan çok önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ile birçok konuda derin fikir ayrılıkları yaşandığını, bu fikir ayrılıklarının başında Almanya'da cirit atan teröristlerin iade edilmemesi olduğunu ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ile birçok konuda derin fikir ayrılıkları yaşandığını, bu fikir ayrılıklarının başında Almanya'da cirit atan teröristlerin iade edilmemesi olduğunu ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, ATV-A Haber ortak yayınında 'Başbakan ile Gündem Özel' programında konuştu. Yıldırım, Almanya'nın Türk bakanlara yönelik yasağının 'çifte standart' olduğunu söyledi ve bu konuda topun ilgili belediyelere atılmasını kabul edilemez bulduklarını ifade etti. Çözüm için yürütülen görüşmelerde gelinen noktanın 'programların Almanya Dışişleri Bakanlığına verilmesi' olduğunu anlatan Yıldırım, iki ülkenin ilgili bakanlarının yarın bir araya geleceğini açıkladı.

"Almanya ile birçok konuda derin fikir ayrılıklarımız var" diyen Başbakan Yıldırım, bu sorunların başında Almanya'da cirit atan teröristlerin iade edilmemesi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e terör örgütü PKK'yla ilgili 4 bin 500 dosya verdiğini ama hala bu konuda çıt çıkmadığını, bunu Şansölye'ye sorduğunda "Konuya mahkemeler bakıyor, karışamayız" dediğini anlatan Başbakan; buna rağmen Türkiye'de tutuklanan Deniz Yücel'i istemekte beis görmediklerini, kendilerinin de aynı cevabı verdiklerini ilettiklerini anlattı.

"Alman gazetelerinin hiçbirinde Türkiye lehine tek bir haber göremezsiniz" diyen Yıldırım, "Bunun yanlış bir şey olduğunu Sayın Merkel'e de söyledim" ifadelerini kullandı.



YARALI ASKERLERİN DURUMU

Terör örgütü PYD'den yapıldığı düşünülen hava ataşında 4 Türk askerinin yaralandığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Hayati tehlikeleri yok. Hemen karşılık verildi, gereği yapıldı" diye konuştu.



OLASI MÜNBİÇ OPERASYONU

Olası Münbiç operasyonu sorulan Başbakan, "Münbiç'te ABD bayrak asıyor, Rusya yanına asıyor. Bayrak yarışına döndü iş" dedi. Türkiye'nin Suriye topraklarında gözü olmadığını yineleyen Yıldırım, verilen sözün tutulması, PYD'nin Fırat'ın doğusuna geçmesi gerektiğini belirtti. "Münbiç'te Rusya ve ABD ile koordinasyon sağlamadan operasyon yapmanın anlamı yok" diyen Başbakan Binali Yıldırım, bu konuda askeri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturmaya çalıştığını vurgulayan Yıldırım, buna izin verilmeyeceğini daha önce söylediklerini hatırlattı.

