Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye anayasa eleştirisi!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye anayasa eleştirisi!

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi ile ilgili CHP'nin eleştirilerine yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin kapalı kapılar ardında olduğunu iddia eden CHP'ye tepki göstererek "insaf be kardeşim " dedi.

Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız. Bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Bütün kapıları çalacağız ve vatandaşa doğruyu anlatacağız. Kafaları karıştıranlara karşı vatandaşlara doğruyu anlatacağız. Bizim siyasetteki rehberimiz daima millet olmuştur, millet için evet diyeceğiz.

Milletimizin evet dediğine evet diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Tam bir demokrasiyle taçlandıracağız. Mİlletimizle bir kez daha kucaklaşmış olacağız. Bu yolda hepimize çok iş düşüyor. Önemli görevler düşüyor.

Bu halk oylamasından çıkacak neticenin çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Biz idrak edemezsek başkalarına da hakkıyla anlatamayız. Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek istediği tuzaklara karşı uyanık olmalıyız. Güçlü bir Türkiye için adımlarımızı hızlandırdık.

"AFERİN DİYECEK HALİMİZ YOKTU"

Teröre destek veren belediyeleri tespit edip kayyum atadık. Bu belediye başkanlarına aferin diyecek halimiz yoktu. Şimdi oradan toplanan bütün vergiler teröre değil, hizmete gidiyor. Kentleşme adına çok güzel projeler gerçekleştiriliyor. Bu belediyelerimize yardım eden, abilik yapan bütün belediye başkanlarımıza huzurlarımızda teşekkür ediyoruz.

YATAY MİMARİ VURGUSU

Onlarca yılın kayıpları telafi oluyor. Gelecek umutları yeşerdi. Gençler yüzlerini dağa değil, geleceğe döndü. Eski Türkiye'nin ihmallerini kötü alışkanlıklarını gidermeye gayret ediyoruz. Yaptıklarımız güzel ama yetmez. Daha çok şey yapacağız. Daha fazla çalışacağız. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bütün şehirlerimizde modern, marka ve yaşayan şehirler anlayışıyla yatay mimariyi ele alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"CHP'NİN KAPISINI ÇALDIK"

Önce memleketim ve milletim diyen parti çıkarlarını ikinci planda tutan MHP Genel Başkanı Bahçeli ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu durum sürdürülebilir mevcut durumu anayasayla uyumlu hale getirmemiz lazım, 2007'de başladığımız işi tamamlamamız lazım dedim. CHP'nin de kapısını çaldık. Burada sizin de imzanız olsun dedik. Ancak beklediğimiz cevabı alamadık, anamuhalefet partisinden elimiz boş döndük. Siz de teklifinizi getirin biz de getirelim Meclis'te oylayalım sonra vatandaşın önüne getirelim dedik. Buna da maalesef cevap alamadık. Daha ne yapmalıydık? 'Anayasa değişikliği kapalı kapılar ardında oldu, şeffaf olmadı...' İnsaf be kardeşim.
Maalesef CHP, memleket meselesini çözmek yerine ne yaptı, toplumu ayrıştırmak ve kutuplaştırmak için her yolu denedi, hala da aynısını yapıyor. 'Efendim anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye bölünür.' Hadi oradan, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez.

Anamuhalefet partisi Genel Başkanı, adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz. Anamuhalefet partisi iktidar alternatifidir. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi anamuhalefet partisine zarar verir. Ona sempati duyan, destek veren vatandaşımızı da rahatsız ediyor.

"CHP MİLLETE MUHALEFET EDİYOR"

Ey Kemal Bey, bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi, milletin sesine kulak ver. Millet kardeşlik, birlik, beraberlik, aydınlık Türkiye diyor. Onun için bu kutlu yürüyüşte bir, beraber ve birlikte Türkiye olalım. Anamuhalefet partisi olarak sanki CHP, iktidara değil millete muhalefet ediyor, CHP sanki Türkiye'ye muhalefet ediyor, CHP cumhuriyete muhalefet ediyor, aynı zamanda demokrasiye de muhalefet ediyor.

Anamuhalefet partisi olarak sanki CHP iktidar değil millete muhalefet. CHP sanki Türkiye'ye muhalefet ediyor. CHP cumhuriyete muhalefet ediyor. Demokrasiye de muhalefet ediyor. Fikir üreteceği yerde küfrün bini bin para. Sürekli eleştiren bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Anayasa değişikliğine hiç katkı vermeyeceksiniz hem de vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışacaksınız. Vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar.

Cumhurbaşkanı'nın onaylaması gecikti diye inşallah onaylamaz diye dua ettilir. Neden korkuyorsunuz? Vatandaşa itaat et, rahat et. Millet AVM'ye gidiyor bunlar AYM'ye gidiyor. Biz bunlara alıştık."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Mevsimlik işçilerin zorlu mücadelesi
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye anayasa eleştirisi!
8 perukla 13 milyonluk vurgun
'İçeride iyi oynamanın verdiği güven Beşiktaş'ı yendik'
Yaklaşık 100'ü kurtarıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Kadıköy'de silahlı çatışma! Yaralılar var
Kadıköy'de silahlı çatışma! Yaralılar var
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
TSK'dan Rusya'ya yanıt
TSK'dan Rusya'ya yanıt
Trump’tan İsrail'in işgalci politikalarına ilk tepki!
Trump’tan İsrail'in işgalci politikalarına ilk tepki!
Karabükspor Beşiktaş maçı geniş özeti
Karabükspor Beşiktaş maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Mevsimlik işçilerin zorlu mücadelesi
Mevsimlik işçilerin zorlu mücadelesi
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye anayasa eleştirisi!
Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye anayasa eleştirisi!
8 perukla 13 milyonluk vurgun
8 perukla 13 milyonluk vurgun
'İçeride iyi oynamanın verdiği güven Beşiktaş'ı yendik'
'İçeride iyi oynamanın verdiği güven Beşiktaş'ı yendik'
Yaklaşık 100'ü kurtarıldı
Yaklaşık 100'ü kurtarıldı
Referandum tarihi kesinleşti! YSK Başkanı açıkladı...
Referandum tarihi kesinleşti! YSK Başkanı açıkladı...
'Ey Kemal Bey bırak terör örgütlerine kulak vermeyi...'
'Ey Kemal Bey bırak terör örgütlerine kulak vermeyi...'
Referandum tarihi resmen açıklandı
Referandum tarihi resmen açıklandı
Özgecan filminin imzaları atıldı
Özgecan filminin imzaları atıldı
Bakan Akdağ: İlk 3 haftada yüzde 20 azalma oldu
Bakan Akdağ: İlk 3 haftada yüzde 20 azalma oldu
El-Bab şehidi Ömer Akkuş baba evine getirildi
El-Bab şehidi Ömer Akkuş baba evine getirildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English