Başbakan Yıldırım'dan 'Çevre Günü' mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Çevre Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, 'Bütün kamu yöneticilerini, sanayicilerimizi ve yatırımcılarımızı çevre kirliliğine karşı azami dikkate davet ediyorum' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Çevre Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, "Bütün kamu yöneticilerini, sanayicilerimizi ve yatırımcılarımızı çevre kirliliğine karşı azami dikkate davet ediyorum" dedi.

Başbakan Yıldırım, yayımladığı Dünya Çevre Günü mesajında, "Birleşmiş Milletler Örgütü, 1972 Stockholm Zirvesinde aldığı kararla 5 Haziran tarihini "Dünya Çevre Günü" olarak ilan etmiştir. O tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını ve politik ilgiyi arttırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Çevre sorunları, ülkelerin ekonomi, kalkınma, enerji ve diğer pek çok alandaki politikalarına yön vermektedir. Bütün canlıların ortak hayat alanı olan çevre, kamu yöneticileri başta olmak üzere herkesin azami özen ve gayretleriyle koruma altına alınmalıdır. Bütün kalkınma politikalarında çevreyi korumayı esas alan Türkiye, çevre sorunlarının çözümü adına sorumluluklarını titizlikle yerine getirmektedir. Biz, bütün tabiatı, Allah'ın eseri ve emaneti olarak gören bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Hükümet programımızda da ifade ettiğimiz üzere, bütün yaratılmışların hukukunu korumak hükümetimizin birinci önceliğidir. Kalkınma faaliyetlerimizi çevrenin korunmasını esas alan bir yaklaşımı gözeterek sürdürürken, bir yandan da diktiğimiz dört milyar fidanla cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma hamlesini yürütmekteyiz. 'Önce insan, önce hayat' icraatlarını sürdüren hükümetimiz, şehirlerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin tabii dokusunu korumak ve şehirlerimizi çevre dostu kılmak için bütün gücüyle çalışmaktadır. Dünya Çevre Günü dolayısıyla, bütün kamu yöneticilerini, sanayicilerimizi ve yatırımcılarımızı çevre kirliliğine karşı azami dikkate davet ediyor, insana ve tabiata hürmet eden herkesi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

