Başbakan Yıldırım'dan bankacılara: 'Son çağrıyı yapıyorum'

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısında yaptığı konuşmada bankacılara seslenerek, 'Tren kalkıyor, hareketten önce son çağrıyı yapıyorum. Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz yahut da biz bunun da tedbirini alırız' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısında yaptığı konuşmada bankacılara seslenerek, "Tren kalkıyor, hareketten önce son çağrıyı yapıyorum. Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz yahut da biz bunun da tedbirini alırız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılışı ve meclis toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, bankacılara faiz oranlarını makul bir orana indirme çağrısında bulundu.

"Tren kalkıyor, hareketten önce son çağrıyı yapıyorum. Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz yahut da biz bunun da tedbirini alırız" diyen Başbakan Yıldırım, "Bunu bankacılarımız bir tehdit olarak algılamasın. Elimizde araçlarımız var. Ellerinden parayı falan alacak değiliz, aracımız olduğunu bilsinler. Bankalara bakıyoruz, faize, enflasyona vesaire, burada işler tersine dönüyor. Bunda bir yanlışlık yok mu? Siz bu işin erbabısınız, burada bir yanlışlık var. Bu doğal bir şey değil, sürdürülebilir de bir şey değil. Bunun çaresi var. Bu işi, biz tek taraflı yapmak istemiyoruz. Bankalara diyoruz ki 'gelin kardeşim, bak aklınızı başınıza alın, mevduat toplama yarışına girmeyin.' Birbirleriyle yarışıyorlar. 'Ne veriyorsun?', '13', 'Ben 13,2.' Sanki efendim, balık mezbahasında müzayede yapıyor. Olur mu böyle şey? Parayı toplayacaksınız, sonra o parayı kullandıracak kimse bulamazsan ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın paranın" ifadelerini kullandı.

(Ufuk Kıvık /İHA)