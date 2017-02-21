Başbakan Yıldırım'dan atama bekleyen öğretmenlere müjde!

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın gündeminde El Bab operasyonu, referandum ve gündemdeki diğer gelişmeler vardı. Başbakan grup toplantısında atama bekleyen öğretmen adaylarına büyük bir müjde verdi.

MART AYINDA 20 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK

Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. 20 bin 127 öğretmenin atamasını yapmaya karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor.

IRKÇILIK TEPKİSİ: BİNDİĞİMİZ DALI KESMEYELİM

DEAŞ bölge için ne kadar tehditse Asya, Avrupa ve ABD için de aynı tehdit. Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin hedefi insandır.Bugün bizim kapımızı çalan tehdit yarın bunların sırtını sıvazlayanların da kapısını zorlayacaktır. Son dönemde bazı ülkelerde ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseliyor. İsrail meclisinin ezan kısıtlaması, Avrupa'daki İslam karşısı söylemler tehlikeli gelişmelerdir. Yaşayacağımız birlikte, barış içinde yaşayacağımız başka bir dünya yok. Bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bu ırkçılık hastalığına kapılmadan, insanlığın huzuru için elimizi biraz daha taşın altına koyalım."

EDİRNE'DEN KARS'A DEĞİL ALMANYA'DAN KARS'A

Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın tertip ettiği Memleket Sevdalıları Evet Diyor programına katıldım. Buradan açıkça ifade ediyorum ki, gurbetteki kardeşlerimizin gözünde hasret dolu memleket sevdasını gördük ve çok duygulandık Ne dediler biliyor musunuz: Burada seçimler Türkiye'den önce başlayacak. Biz daha şanslıyız. Bizim rengimiz belli. Önceden "Edirne'den Kars'a" derdik.

MİLLİ İRADEYİ MÜDAFAA ETTİK

Şimdi değişti; Almanya'dan Kars'a oldu Bir kez daha gördük ki, mesele memleket meselesi ise gerisi teferruattır. Uğradığımız her durakta sizlerin 15 Temmuz'da yazdığı milli irade destanı konuşuyor Avrupa'da. Şimdi bu destanı taçlandırma vakti geliyor. Milli iradeyi tanklar, uçaklar, darbeci teröristler karşısında aslanlar gibi müdafa ettik. Artık sandığa gidip, milli iradeyi garanti altında daha da etkin kılacağız."

TÜRKİYE BÖLÜNECEK OLSAYDI...

15 Temmuz'da 248 şehidimizin kanına giren hain teröristlere, Kandil'e selam duranlara, Pensilvanya'nın karşısında hazırola geçenlere sadece milletin karşısında hazırola geçmek için 'evet' diyeceğiz. Bu tellallar ne diyor; Efendim, ülke bölünecek. Yahu bu referanduma evet deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa evet der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına teperler mi? 15 Temmuz Türkiye'yi bölmek isteyenleri FETÖ hayır kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından 'Hayır' oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye 'evet' derler mi?"

BUNLARIN HEPSİ GEÇİCİ

Her şeye rağmen Türkiye istikrarı koruyor, bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. 2016'da uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 56'sını 15 Temmiz'dan sonra aldık. Sadece bu bile AK Parti'ye güvenin artarak devam ettiğini göstermeye yapar. 2017'de reformlarımız ve atılımlarımız kesintisiz devam edecek. Son dönemde işsizlikte istemediğimiz ufak tefek olumsuzluklar yaşandı. Bunlar geçici, hepsini aşıyoruz.

CUMHURBAŞKANIMIZLA BERABER SEFERBERLİK BAŞLATTIK

2016'da aldığımız kararlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Dövizde iniş devam ediyor. Yukarı çıkarken yaygara yapanlar aşağı doğru inerken sus pus, ağızlarını bıçak açmıyor. Cumhurbaşkanımızla birlikte işadamlarıyla toplantı yaptık, istihdam seferberliği başlattık.