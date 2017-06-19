Başbakan Yıldırım'dan askerlerin zehirlenmesine ilişkin açıklama
Başbakan Binali Yıldırım, 'Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağının detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Ama pazarlık usulü ile olabilir' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, "Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağının detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Ama pazarlık usulü ile olabilir" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Atina ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarına Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Ama pazarlık usulü ile olabilir. Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var. Onların üzerine gitmek. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak" ifadelerini kullandı.
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