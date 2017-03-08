Başbakan Yıldırım'dan anlamlı ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki temasları kapsamında şehit Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik'in ailesine ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki temasları kapsamında şehit Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik'in ailesine ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Aliağa ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla buluşmasının ardından geçtiğimiz aylarda Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik'in ailesini ziyaret etti. İçeride yaklaşık 30 dakika kalan Başbakan Yıldırım, ailenin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım çıkışta mahallede bulunan vatandaşlarla da sohbet etti. Mahalleli, Başbakan Yıldırım ile özçekim yaptı. Başbakan Yıldırım, kentten ayrılmak üzere havalimanına hareket etti.

(Ceren Atmaca - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri /İHA)