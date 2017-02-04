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Başbakan Yıldırım'dan anlamlı ziyaret
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Başbakan Yıldırım'dan anlamlı ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumu için 'evet' çağrısı yapan ALS hastası Yasin Asma'yı evinde ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumu için 'evet' çağrısı yapan ALS hastası Yasin Asma'yı evinde ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım, Adana'da partisinin Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlediği Sandık Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldıktan sonra 5 yıl önce Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Yasin Asma'yı evinde ziyaret etti. Geniş güvenlik önlemleri altında Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi'nde yaşayan Asma'nın evine gelen Başbakan Yıldırım'a Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Adana Milletvekilleri, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve diğer ilgililer eşlik etti. Yasin Asma'nın evinde ailesi ile sohbet eden Başbakan Yıldırım, Asma ile gözlerini hareket ettirdiği alfabetik tablo yardımı ile iletişim kurdu. Mutluluğu gözlerinden okunan Asma ile vakit geçiren Başbakan Yıldırım, daha sonra yine geniş güvenlik önlemleri altında Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gitti.
ALS hastası Yasin Asma, kızı Sevra Asma'nın yardımıyla alfabetik tablo ile referandum sürecine gözleriyle cümle kurarak destek verip, "Türkiye prangalarından kurtuluyor. Yeni ve güçlü Türkiye, 2023 hedeflerine freni ve geri vitesi olmayan bir trenle hızla ilerliyor. Başkana selam yola devam" demişti.
(Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici /İHA)
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