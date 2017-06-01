Başbakan Yıldırım'dan 13 şehit için taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için yayımladığı taziye mesajında, 'Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için yayımladığı taziye mesajında, "Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Helikopterde bulunan 13 askerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini kaydeden Yıldırım, "Bugün akşam saatlerinde, Şırnak Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopterin, yüksek gerilim hatlarına takılarak kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 13 askerimizin şehit olduğu haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şehitlerin aileleri ile yakınları başta olmak üzere bütün vatandaşlara sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

(Musa Erdoğan /İHA)