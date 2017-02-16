Başbakan Yıldırım'dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım 1. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım 1. Ordu Komutanlığını ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da gün boyu gerçekleşen programlarının ardında akşam saatlerinde Tuzla'daki ikametine dönerken sürpriz bir kararla Üsküdar Selimiye deki 1. Ordu Komutanlığına uğradı. Yıldırım'ın bu ziyareti sırasında 1. Ordu Komutanlığının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık bir saat süren ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. (Metin Başar - Mustafa Esen /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.