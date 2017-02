14.02.2017 14:22 Başbakan Yıldırım'dan 1,5 milyon vatandaşa iş müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, 'TOBB başkanlığı bünyesindeki toplam 1,5 milyonu bulan üyelerin her biri en az 1 işçi çalıştırmaya karar verdi. Bu ne demektir? 1 buçuk milyon vatandaşımıza yeni iş' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, "TOBB başkanlığı bünyesindeki toplam 1,5 milyonu bulan üyelerin her biri en az 1 işçi çalıştırmaya karar verdi. Bu ne demektir? 1 buçuk milyon vatandaşımıza yeni iş" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2017 baharından itibaren Türkiye'nin her alanda şaha kalkmaya devam edeceğini belirterek, 1,5 milyon vatandaşa yeni iş müjdesi verdi. Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"İŞKUR marifetiyle kamu kuruluşlarında vatandaşlarımıza iş temin ediliyor. Bunlar en az 9 ay kesintisiz çalışıyorlar. Yeni uygulamada özel sektörü de dahil ettik, sayıyı 500 bine çıkardık. Hem kamuda hem özel sektörde işsizler çalışacak, parasını İşsizlik Fonundan biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla işverenlerimize ayrı bir yük gelmeyecek. TOBB başkanlığı bünyesindeki toplam 1,5 milyonu bulan üyelerin her biri en az 1 işçi çalıştırmaya karar verdi. Bu ne demektir? 1 buçuk milyon vatandaşımıza yeni iş."

(Enise Vural / İHA)