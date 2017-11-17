17.11.2017 21:15 Başbakan Yıldırım Dağlıca askerlerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, sınırın sıfır noktasındaki Dağlıca Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, kamuflaj giyip, karavana yedi. Başbakan Binali Yıldırım, sınırın sıfır noktasındaki Dağlıca Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, kamuflaj giyip, karavana yedi.

Başbakan Yıldırım, Hakkari ziyareti kapsamında helikopterle Yüksekova ilçesindeki Dağlıca Tabur Komutanlığı'na geçerek, burada askerlerle bir araya geldi. Kamuflaj giyip akşam yemeğini askerlerle birlikte yiyen Başbakan Yıldırım, canlı yayında hemşehrisi olan askeri ailesiyle telefonda görüştürüp, sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, Dağlıca ziyaretinin ardından helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havaalanı'na geçerek ilçeden ayrıldı.



