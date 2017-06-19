Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Atina'da Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Atina'da Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Başbakan Yıldırım, temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Alexis Çipras ile bir araya geldi. Başbakanlıkta yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs konusu ve darbeci askerler konusunun ele alınması bekleniyor. Yıldırım ve Çipras ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başbakan Yıldırım, Yunanistan'daki temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile görüşecek. Yıldırım, daha sonra Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği kançılaryasını ziyaret edecek.

