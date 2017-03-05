Başbakan Yıldırım: Bunlar bedavacı

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin de referandumda hayır diyeceğini belirtti. Yıldırım, CHP ve HDP'ye yüklendi.

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin de referandumda hayır diyeceğini belirtti. Yıldırım, CHP ve HDP'ye yüklendi.

Başbakan Binali Yıldırım, Muş'ta vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Bunlar bedavacı. Bir yerden bir fırsat olsa da işin ucundan biz de tutsak diye hep fırsat kolluyorlar. Darbelerden medet umdular, kendilerine siyasi bir alan açtılar. Bunlar başka kim karşı ? HDP karşı. Bölücü PKK terör örgütünün adeta esiri haline gelmiş bir partiden bahsediyoruz. Sırtını Kandil'e yaslamış HDP karşı olsa ne olur, olmasa ne olur ?" dedi.

Başbakan Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Terör örgütünün maskesinin düşürdük. FETÖ ile PKK'nın kardeş olduğunu 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük. Bunlar hep birlikte hareket ediyor. Bunların ipi dışarıda aynı merkezin elinde."

