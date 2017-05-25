Başbakan Yıldırım, Bulgar mevkidaşıyla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım, bugün Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Yıldırım, başbakanlık görevini ahiren yeniden üstlenmesinden dolayı Borisov'a tebriklerini yineledi ve kendisini Türkiye'ye davet etti.

(Caner Ünver /İHA)