Başbakan Yıldırım, Bulgar mevkidaşıyla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım, bugün Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Yıldırım, başbakanlık görevini ahiren yeniden üstlenmesinden dolayı Borisov'a tebriklerini yineledi ve kendisini Türkiye'ye davet etti. (Caner Ünver /İHA)
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