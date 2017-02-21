Başbakan Yıldırım bozkurt işareti yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuşurken bozkurt işareti yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuşurken bozkurt işareti yaptı. Başbakan Yıldırım, izleyicilerden bir gruptan, 'MHP'lileri unutma' seslerinin yükselmesi üzerine, "Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim önce memleketim ve milletim dediler" karşılığını verdi. Yıldırım'ın, bu sözleri esnasında bozkurt işareti yaptığı görüldü. Diğer yandan, Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda işaret diliyle 'tabii ki evet' dedi.
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