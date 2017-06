Başbakan Yıldırım: Bölücülerle FETÖ'cülerle gideceğin bir yer yok

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Erzurum'a geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ile Ulu Cami'de öğle namazını kılan Yıldırım, AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bayramın ikinci gününde iklimi sert, insani mert Dadaşların diyarında olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Rahmet, bereket ayı ramazanın geride bırakıldığını ifade eden Yıldırım, Allah'tan, bu ayda yapılan ibadetleri kabul etmesini diledi.

Erzurum'un her zaman bayram sevinci yaşattığını ifade eden Yıldırım, "Erzurum, en son cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasında yüzde 74,5 oy ile Türkiye birincisi olmuştur. Sağ olun, var olun değerli hemşehrilerim. Bu bayram vesilesiyle milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da size selamlarını getirdim." dedi.

Dadaşların ne zaman vatan söz konusu olursa hiç tereddüt etmeden hep bir adım öne çıktığını, doğrunun, vatanseverliğin yanında saf tutmayı bildiğini vurgulayan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Erzurum'un bunu en güzel şekilde ispatladığını söyledi.

Yüz binlerin o gece meydanı doldurup, alçak FETÖ teröristlerine geçit vermediğini anımsatan Yıldırım, "Erzurum tarih boyunca işgalcilere, vatan hainlerine göz açtırmadı. Erzurum'un basiretine her zaman inandık, her zaman güvendik. 1071'de Anadolu topraklarına kapı açan şehirlerimizden başlayarak Trablus, Yemen, Çanakkale, Balkanlar, İstiklal Mücadelesi'nde, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum." diye konuştu.

Terörün hain yüzünü bayramda da göstermek istediğini, Hatay'da canlı bomba eylemi yapmak isteyen 5 teröristin, dün Erzincan'da ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Yıldırım, bayramda bile örgütlerin boş durmadığını dile getirdi.

"Ne yaparlarsa yapsınlar birliğimizi, huzurumuzu, kardeşliğimizi, bozamazlar. Kim elini kana buluyor, kim masum insanlara saldırıyor, cana, mala kastediyorsa biz onların karşısındayız." diyen Yıldırım, emanet bırakılan bu vatanı, bayrağı, daha da yukarı çekerek, ezanları, selaları ebediyen dinleyerek gelecek nesillere bırakacaklarını vurguladı.

Devletin birliğini, milletin kardeşliğini hiç kimsenin bozamayacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"80 milyon vatan evladının kardeşliğini bozmak isteyenlere karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Zaman zaman bu alçaklar, canımızı yaksa da bizi üzse de hiçbir zaman kirli emellerine ulaşmayacaklar. Binlerce yıllık kardeşliğimizi asla bozamayacaklar. 80 milyonun her daim bayram coşkusu ile kucaklaşmasını katiyen engelleyemeyecekler. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi her zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Eğer 780 bin kilometrekare vatan toprağına sımsıkı sahip çıkarsak kardeşliğimizden taviz vermezsek, hiç kimse bize bir şey yapamaz. Birliğimizi beraberliğimiz kimse bozamaz. Yapay gündemler oluşturarak, fitne ve kargaşa çıkarmak niyetiyle kimsenin bu birliğe beraberliğe halel getirmesine asla izin vermeyeceğiz."

"Erken bayram 16 Nisan'da yaşandı"

Yıldırım, 15 yıldır elde edilen refah, huzur, kalkınma ve istikrar dönemini, gelecek on yıllarda da sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin bu yıl erken bayramı 16 Nisan'da yaşadığını söyleyen Yıldırım, 16 Nisan'ın vesayetlerin son bulduğu, millet iradesinin hakim olduğu bir demokrasi zaferi, milletin zaferi olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bu zaferin en yüksek noktasında da büyükşehirler içinde dadaşlar diyarı Erzurum vardır. Yüzde 75... Allah sizden razı olsun." dedi.

Terör örgütlerinin, Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek için içeride ve dışarıda işbirlikçilerinin olduğunu bildiklerini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da bunu gördük. Denediler, başaramadılar. Terörü, FETÖ'yü bir maşa olarak kullandılar. Kullanmaya da devam ediyorlar. Emin olun ki bundan sonra da asla başaramayacaklar. Biz, büyük Türkiye yolunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Biz yürüyoruz. 15 yıldır yürüyoruz. Dün yola çıkanlar gibi değiliz. Biz yürüyoruz, milletle beraber yürüyoruz, millet için yürüyoruz, hizmet için yürüyoruz, Türkiye'nin aydınlık yarınları için yürüyoruz.

Ana muhalefet partisi de yürümeye başlamış. Bakın buradan söylüyorum. FETÖ'cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş, milli bir yürüyüş değildir. Bizim yürüyüşümüz millet içindir, gelecek içindir, istikrar içindir. Sayın Kılıçdaroğlu, bu sevdadan vazgeç. Bölücülerle, FETÖ'cülerle gideceğin bir yer yok. Gideceğin yer çıkmaz sokaktır. Onun için gel milletin arasına, milletle beraber yürü, istikbal de senin olsun."

"Onun dışında atılan adımlar beyhudedir"

Başbakan Yıldırım, amaçlarının Türkiye'yi daha ileri noktaya taşımak, daha zengin ve müreffeh bir ülke haline getirmek olduğunu belirtti.

Hiçbir zaman krizlerden, vesayetlerden, darbelerden medet ummadıklarını, kaos, fitne için yollara düşmediklerini söyleyen Yıldırım, "Bu şekilde yapanlara da asla prim vermedik. Milletten icazet almadan, milletin iznini almadan hiçbir yola çıkmadık. Biz yollara millet için çıkarız, Erzurum'a, dadaşlar diyarına daha çok hizmet için çıkarız. Daha fazla proje için çıkarız. Bizim adımlarımız hak yolda kutlu bir dava için atılmış adımlardır. O davanın adı millete hizmet davasıdır. Onun dışında atılan adımlar beyhudedir." diye konuştu.