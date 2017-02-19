Başbakan Yıldırım: Bizim, sözümüz terör örgütlerinedir...

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Münih kentinde STK temsilcileri ile buluştuğu toplantıda yaptığı konuşmada, "Terörle ilgisi olmayan vatandaşlarımızın tercihi, başımız gözümüz üstüne. İstediği tercihi yapsın. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Kimse, çarpıtmasın, çok açık." dedi.

Başbakan'ın burada yaptığı konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

"KARA PROPAGANDA YAPILIYOR"

Bizim farkımız vatan sevgisi, millet sevgisi ve yüreğimizdeki bayrak sevgisi. Bugün Türkiye bir bölgesel güç olmuştur. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla ilgilenilmediği dönemler geride kaldı. Memleketimin hastasıyım diye bir kampanya başlattık. Çevremizde yaşanan krizleri bahane eden bazı ülkeler Türkiye güvenli değil diye kara propaganda yapıyor.

Terörün olmadığı bir ülke yok, bir şehir yok. Münih ne kadar güvenli ise İstanbul'da o kadar güvenli. Paris ne kadar güvenliyse Antalya da o kadar güvenlidir.

"ALMANYA, İSVİÇRE NEDEN GEREĞİNİ YAPMIYORSUN"

Tererö destekleyenler var, bunlara sesleniyorum. Beslediğiniz karga bir gün sizin de gözünüzü oyar. FETÖ bir terör örgütü. Almanya, İsviçre bunun farkında. Neden gereğini yapmıyorsunuz? Neden ağır kalıyorsunuz?

"VATANDAŞIMIZIN TERCİHİ BAŞIMIZIN ÜZERİNDEDİR"

PKK referandumda hayır çıksın, yoksa bittik diyor. FETÖ de aynısını diyor. HDP de aynısını diyor. CHP de onların cazibesine kapılmış o da aynısını diyor. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Biz hiçbir vatansever vatandaşımızın terör örgütlerinin telkinine, onların gittiği yoldan gitmeyeceğine adımız gibi inanıyoruz. Terörle ilgisi olmayan vatandaşlarımızın tercihi başımız gözümüz üzerine. İstediği tercihi yapsın. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Kimse çarpıtmasın. Elbette vatandaş en güzel kararı verecek. Terör örgütlerini sevindirmeyecek.