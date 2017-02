Başbakan Yıldırım: Biteceksiniz başka yolu yok

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütünün açtığı hendekler nedeniyle Kürt kökenli vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, 'Şimdi ne konuşuyorlar, 'aman bu referandum evet çıkarsa biz bittik.' Biteceksiniz, başka yolu yok' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Çevre Projeleri açılış töreninde konuştu. Yıldırım, 200'den fazla yerde kentsel dönüşümün ilan edildiğini belirterek, "Yaptığımız işlere daha fazla para harcayarak düzeltmeye çalışıyoruz. 200'den fazla yerde kentsel dönüşüm, rezerv alan ilan ettik. Yapmaya çalışıyoruz. Karabağlar'da da bunu yapacağız, İzmir'de de. Onun da ihalesi olmuş. Temel atmaya hazır. İstanbul hakeza. Bütün herhalde Türkiye çapında olaya baktığımız zaman 7 milyon binayı yenilemek gerekiyor. 100 milyar liralardan bahsediyoruz. Bunları daha baştan düzgün yapsaydık önce kanalizasyon, suyu, sokakları, yeşil alanı sonra binayı yapsaydık bu iki kere masraf olmayacaktı. Düzeltmek için harcadığımız, para yapmak için harcadığımızdan daha fazla. Bir de mağduriyetler var. Bütün varını yoğunu oraya vermiş. Ona yer bulacaksın, yeniden yapacaksın. Nereden bakarsan bak sıkıntı. 15 yılda memleketin bir ucundan diğer ucuna uzanan yeni bir Türkiye inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi, şehirlerimizi inşa etmek üzere yeni bir hamle başlattık" ifadelerini kullandı.



"BU, BİR DÖNÜŞÜM, İHYA HAREKETİ"

Şehirleri yediden 70'e herkesin huzur içinde hayatını sürdüreceği bir hale getirmek için gece gündüz çalıştıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Bunu uygun adımlar kararlılıkla atılıyor. Elbet herşey bir anda olmuyor. Bu, bir dönüşüm, ihya hareketi. Zaman içerisinde daha ideal hale gelecek. Yapılanları da görmemiz lazım. 15 yılda nereden nereye geldiğimizi milletimiz görüyor, takdir ediyor ve her seçimde de Allah'a şükür desteğini artırarak bizi bugünlere getirdi" dedi.

Vatandaşların hızlı tren özleminin gerçeğe çevrildiğini anlatan Yıldırım, "Şimdi Kayseri'ye de hızlı tren gelecek. 144 kilometre sonra ver elini Kayseri. 15 yılda 81 ilde 755 bin konut inşa ettik, TOKİ ile. Gelişmişlik en çok şehirlerde kendini gösteriyor. Her şehrin kendi değerleri, kendi potansiyeli, zenginliği ile birer marka yapmayı hedef olarak önümüze koyduk. Bu hedeflerimizi gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk defa çevreye karşı işlenen suçları Türk Ceza Kanunu kapsamına aldık. Atık su hizmeti verilen belediye nüfusu, mutfak suları, kanalizasyon suları, bunların yüzde 35'ten yüzde 85'e ulaştırdık" şeklinde konuştu.



"184 OVAYI TARIMSAL SİT ALANI İLAN EDECEĞİZ"

En son alınan kararla 184 ovanının tarımsal sit alanı ilan edileceğini belirten Yıldırım, "Millet şimdi gidiyor bereketli topraklara bina, fabrika yapıyor. Yazık günah. Oradaki yamaçlar, kıraç yerler boş duruyor. Şimdi Tarım Bakanlığımız bir karar aldı, Türkiye genelinde 184 tane ova var. Bu ovaları tarımsal sit alanları ilan ediyoruz. Bunun dışında bir amaçla kullanılamayacak" açıklamasında bulundu.



"BUNLARIN İŞİ GÜCÜ SİZE HAYATI ZEHİR ETMEK"

Alçak terör örgütünün Güneydoğu'da açtığı hendekler nedeniyle orada yaşayan Kürt kökenli vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Yıldırım, "Ama biz onların canına okuduk, hepsini o şehirlerden çıkardık. Onlara dışarıda da hayat yok. Bunu teker teker çıkarıyoruz. Şimdi adamlar ne konuşuyorlar, 'aman bu referandum evet çıkarsa biz bittik.' Biteceksiniz. Ben bölgedeki vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum, siz kimliğinizle gurur duyun, Kürtsünüz Kürtlüğünden iftihar edin. Ama PKK terör örgütünün sizinle ilgili hiçbir derdi yok. Bunların işi gücü size hayatı zehir etmek. Yaşlı demez, çocuk demez, 11 yaşında süt almaya giden çocuğu alçakça şehit ettiler, oradaki bir bekçiyi şehit ettiler. Dolayısıyla bunların Kürtler diye bir sorunu yok, asıl Kürt vatandaşlarımızın terör örgütü gibi bir sorunu var. Bu sorunu gündemden kaldıracağız" ifadelerini kullandı.



TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA ULUSLARARASI TOPLUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Dünyada aynı anda 3 tane terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülkenin olmadığını belirten Yıldırım, "FETÖ, BETÖ, PKK, DEAŞ. Bunlarla amansız mücadele ediyoruz. Şimdi dünya DEAŞ'la mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Tek mücadeleyi veren Türkiye" dedi.

Bugüne kadar 4 bin 500'den fazla tarihi eserin onarıldığını anlatan Yıldırım, "Sadece doğu, güneydoğuda terörden yakılan yıkılan 30 bin konutun yapımına başladık. Bütün yolları asfaltladık. Kaldırımlar, mahalleler yeniden şehirler kurduk. Yeter ki insanımızın yüzü gülsün, bu alçak terör örgütünün verdiği zararlar yok olsun. Çünkü biz biriz beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Değil mi ki bir ocak tütüyor, bir ayyıldızlı bayrak dalgalanıyor, nerede olursa olsun, biz oradayız. Hizmet orada" diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu'da genç nüfusun yoğun olduğunu belirten Yıldırım, "Daha önce, bu alçak terör örgütü gençlerin gelecek umudunu kararttı. Onlara dağdan ölümden başka hiçbir vaad etmedi. Ama şimdi o gençler geleceği gördüler ve gelecek planları yapıyorlar" dedi.



"TÜRKİYE BÖLÜNMEZ KARDEŞİM"

'Türkiye bölünecek' söylemleri üzerine konuşan Başbakan Yıldırım, "Şimdi çıkmış konuşuyorlar bu halk oylaması olursa Türkiye bölünür. Türkiye bölünmez kardeşim, Türkiye 80 milyon vatandaşıyla, tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet, kararlı evet. 16 Nisan'da sandığa gideceğiz. Sanki ölüm kalım meselesi. Sanki genel seçim oluyor. Partiler seçime gidecek oradan milletvekilleri seçilecek o milletvekilleri arasından Cumhurbaşkanı birini görevlendirecek o hükümet kuracak. Böyle bir şey var mı? Seçimin üzerinden bir buçuk sene geçti. Seçim filan yok. Bu bir referandum" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Biz bu devletin bekçileriyiz. Siz, yanlış yaparsanız biz düzeltmeye memuruz. Kim verdi size bu yetkiyi, cevap yok. Öyle diyenler AK Parti iktidarında gereken cevabı aldılar" dedi.

Memleket sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu anlatan Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde en güzel cevabın verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Bu memlekete Başkanlık sistemi lazım. Demirel de Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin Özal aynı şeyi söylemiş. Menderes dahil aynı şey. Böyle olmuyor" ifadelerini kullandı.

Törende, Antalya Finike Belediyesi, Çanakkale Bayramiç Belediyesi, Gümüşhane Köse Belediyesi, Mardin Nusaybin Belediyesi ve Şırnak Silopi Belediyesine çevre temizlik araçları hibe edilirken 120 adet tesisin açılışı yapıldı.

Samsun, Bartın ve Kastamonu'ya canlı yayın bağlantısının yapıldığı törene Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya, Ahmet Sorgun ve Çiğdem Karaaslan, Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem de katıldı.

