04.01.2017 22:48 Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Duncan'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı kabul etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı makamında kabul etti. Kabulde, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında geniş bir alana yayılan ortak işbirliği konuları ele alındı. Yıldırım, dost ve Müttefik Birleşik Krallık'la mevcut üst düzey siyasi diyalog ve ilişkilerden Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu, bu münasebetleri daha da ileri bir aşamaya taşıma konusunda siyasi iradenin tam olduğunu ifade etti.



Duncan, kabulü için Yıldırım'a teşekkür ederek, ikili işbirliğini daha da ilerletme konusundaki siyasi iradenin Birleşik Krallık tarafından da paylaşıldığını dile getirdi. Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Kıbrıs'taki müzakerelerde gelinen aşama, göç konusunda işbirliği, savunma sanayisi alanında temaslar ve terörle mücadele konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.



Duncan, 1 Ocak'ta Türkiye'de meydana gelen terör saldırısı vesilesiyle taziyelerini sundu. Birleşik Krallık'ın terörle mücadelede Türkiye ile güçlü dayanışması ve işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti. Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki üst düzey siyasi temasların artarak sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

