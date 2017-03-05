Başbakan Yıldırım Bingöl'de

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'e geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'e geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere uçakla Bingöl'e geldi. Yıldırım'ı; Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakgazi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Havaalanından ayrılan Başbakan Yıldırım, AK Parti Bingöl Eski Milletvekili Mahfuz Gülen'in vefat eden babası Abdullah Gülen için İnali Mahallesi'ndeki taziyeye gitti.

Valiliği ziyaret edecek olan Başbakan Yıldırım, daha sonra meydanda halka hitap edecek.

(Murat Çaka-Emrah Kızıl / İHA)