Başbakan Yıldırım Batı Trakya Türkleri ile buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde iftarda Batı Trakya Türkleri ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde iftarda Batı Trakya Türkleri ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Atina'daki temaslarının ardından Gümülcine kentine geçti. Burada düzenlenen iftar programında Batı Trakya Türkleri ile buluşan Başbakan Yıldırım, "Yunanistan'la diyalog sürecimiz 1999 yılında başladı. O yıldan bu yana ilişkilerimizde önemli gelişmeler oldu. Ticari, ekonomi, turizm, ulaştırma alanında işbirliklerimiz gelişti. Yunanistan ile aramızdaki sorunları çözme ve ilişkilerimizi olumlu yönde ilerletmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Siz yalnızca Yunanistan'ın vatandaşı değilsiniz. Aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşısınız. Bu ayrıcalığı en iyi şekilde kullanın. Türkiye olarak sizlere elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.

