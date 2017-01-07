07.01.2017 16:59 Başbakan Yıldırım: 'Başika konusunu dostane şekilde çözeceğiz'

Başbakan Binali Yıldırım, Başika kampının ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, bu konuya dostane şekilde çözeceklerini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, Başika kampının ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, bu konuya dostane şekilde çözeceklerini söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Başika meselesini de detaylıca ele aldıklarını belirterek, "Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe kat edilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da bir şekilde dostane çözüme ulaştırmış olacağız" dedi. Irak'tan Türkiye'ye yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğinin sürdürüleceğinin altını çizen Yıldırım, "Irak ve Peşmerge Sincar'ı teröristlerden temizleyecek" diye konuştu.



Toplantıda konuşan Binali Yıldırım, Irak ve Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunun altını çizdi. Yıldırım, "Irak'ın üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Asırlardır bu topraklarda kardeşçe yaşadık, bundan sonra da karşılıklı olarak halklarımızın menfaatini, refahını sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu yaptığımız ziyaretin amacı da budur. 2 yıl aradan sonra göreve başladıktan sonra ilk yurtdışı ziyaretlerimden birini de buraya yapıyorum. İsteğimiz, terörle mücadele konusunda birlikte çalıştığımız ve topraklarımıza, vatandaşlarımıza terörün zarar vermeyeceği güzel günlerin birlikte gerçekleştirilmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, "Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz. Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, şunları söyledi:



"Son zamanlarda liderliğinizde DEAŞ örgütüne karşı yaptığınız mücadele ve operasyonlarda önemli başarılar sağladınız. Aynı zamanda bizim de DEAŞ ile mücadelemiz amansız şekilde devam ediyor. Özellikle Suriye'de var olan otorite boşluğundan kaynaklanan DEAŞ kaynaklı teröre karşı çok ciddi bir mücadele başlattık ve önemli sonuçlar aldık. Aynı şekilde bizim yıllardır devam eden PKK terör örgütüne karşı mücadelemizde de, bilhassa kırsalda çok önemli mesafeler aldık. Geçtiğimiz günlerde "PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğim" şeklindeki açıklamanız, bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor. Irak'ın egemenliği, bizim için çok önemlidir. Egemenliğine zarar verecek hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir. Bundan sonraki bütün enerjimizi, Irak'la Türkiye'nin arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazırız."



Görüşmede, Başika konusunun da ele alındığının altını çizen Başbakan Binali Yıldırım, "Başika meselesini de konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki, DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe kat edilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da bir şekilde dostane çözüme ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı. Yıldırım, bir basın mensubunun, "Irak topraklarından ne zaman çekiliyorsunuz?" sorusuna, "Bu konuyu etraflıca konuştuk. Başika'nın nasıl başladığını anlattık. DEAŞ ile mücadelede oradaki unsurlarımız önemli bir vazifeyi ifa ettiler. Milislerin DEAŞ'a karşı mücadele etmesi için eğitildiler. Hatta oradaki varlığımız DEAŞ'la kendisi de mücadele etti. Irak'ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz. Burada hiçbir tereddüt yok. Bu bağlamda tamamen barış sağlanınca, bu konuda Irak hükümetinin hassasiyetini de biliyoruz. İşler yoluna girdiğinde gereken ne ise yapılacak" yanıtını verdi.



Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. PKK'nın Sincar'dan çekilmesi gerektiğini ifade ettik. Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır. Irak ve Peşmerge Sincar'ı teröristlerden temizleyecek. Irak'tan ülkemize karşı yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz".

