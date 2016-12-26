26.12.2016 22:47 Başbakan Yıldırım-Bahçeli görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sona erdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sona erdi.



Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Başkanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede TBMM Anayasa Komisyonunda ele alınan Anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ile terörle ilgili bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

