Başbakan Yıldırım: Avrupa, Türkiye'ye elinden gelen zorluğu göstermeye devam ediyor

Başbakan Binali Yıldırım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-Macaristan İş Konseyince düzenlenen Türkiye-Macaristan İş Forumu toplantısında yaptığı konuşmada, iki dost ülkenin iş çevrelerinin bir araya geldiği toplantının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ile Macaristan'ın ortak yönleri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Her iki ulus da Attila'nın torunları. Tarih yolculuğunda biz Anadolu topraklarına, siz de Balkanlara gelmişsiniz ve burada medeniyetler, devletler kurmuşuz. Bin yıllık bağımsız tarihimiz var, dolayısıyla ortak yönlerimiz çok. Ortak yönlerimizi avantaj olarak görmeli ve bunu gelecekteki ilişkilerimizin inşası için çok önemli bir şekilde kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan'a yaptığı ziyaret sonrası ilişkilerde ciddi hareketlenme olduğunun altını çizen Başbakan Yıldırım, "O dönem 5 milyar dolarlık hedef konmuştu ancak bugün baktığımızda bu hedefin yarısındayız. Demek ki daha fazla çalışmamız lazım, yapacak çok işimiz var. Bunun için her iki ülkede iklim, altyapı müsait." dedi.

"Vizelerde sıkıntı var"

Ticaretin artması için ulaşım ve erişimin her şeyin başında geldiğini belirten Yıldırım, "Budapeşte-İstanbul arasında günde üç sefer var, 1,5 saat. Ben İstanbul'dan memleketim Erzincan'a 1,5 saatte gidemiyorum ama Budapeşte'ye gidebiliyorum yani iç hatlardan daha kolay Macaristan'a ulaşım var. Demek ki bu tamam ama vizelere gelince orada biraz duralım. Vizelerde sıkıntı var. Sayın Başbakan, vizeleri iş adamlarından başlamak üzere biraz gevşetmemiz lazım. Sadece hava, kara yolunun, bağlantıların kolay olması yetmiyor, insanların seyahatini kolaylaştıracak tedbirler lazım. Tabii Avrupa Birliği, Schengen rejimi, bunlar anlaşılabilir ama ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsak, mutlaka vize kolaylığını dikkate almamız lazım. Özellikle iş adamlarının bugün en büyük ihtiyacı bu diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yapıp vize muafiyeti, kolaylığı olmayan tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, Avrupa Birliği'nin ayıbı diye düşünüyorum. Çünkü daha müzakereye başlamayan ülkelere bile vize muafiyeti uygulayan Avrupa, 40 yıldan fazla süredir tam üyelik müzakerelerini yapan Türkiye'ye elinden gelen zorluğu göstermeye devam ediyor. Geçen yıl 18 Mart'ta başladığımız, anlaştığımız vize kolaylığına yönelik anlaşma ne yazık ki mürekkebi kurumadan yürürlükten kalktı. Bu, tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği hakkındaki ilk hayal kırıklığı değil, son da olmayacak."

Başbakan Yıldırım, bir hakkı da teslim etmek gerektiğini, Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda her türlü baskıya, dirence rağmen sürekli yapıcı davrandığını, daima Türkiye'nin yanında yer aldığını vurguladı.

"Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla sadece Balkanlar değil, Avrupa Birliği'nin güvenliğini de bir anlamda temin emin eden bir ülkedir." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Özellikle Ortadoğu'da yaşanan savaş ve karışılıkların Avrupa'ya sirayet etmemesi eğer bugün mümkünse, bunun en önemli sebebi Türkiye'nin bu bölgede, bu olayları kontrol ediyor olması ve mülteci akınını durduruyor olmasıdır. Ancak bunu Avrupalı dostlarımızın çok iyi takdir ettiklerini söylemek mümkün değil."