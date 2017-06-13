Başbakan Yıldırım: Avrupa'nın 2 katından fazla!

Başbakan Binali Yıldırım, '2016'nın sonlarında başlayan kurdaki dalgalanmayla birlikte panik havası oluştu. 'Gelip geçicidir' dedik. İşte yüzde 5 büyüme yakaladık. Avrupa'nın 2 katından fazla' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "2016'nın sonlarında başlayan kurdaki dalgalanmayla birlikte panik havası oluştu. 'Gelip geçicidir' dedik. İşte yüzde 5 büyüme yakaladık. Avrupa'nın 2 katından fazla" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Piri Reis Üniversitesi Fahri Doktora Tevcih ve Mezuniyet Törenine katıldı. Piri Reis Üniversitesinde gerçekleşen törende Piri Reis Üniversitesi Rektörü Oral Erdoğan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Başbakan Yıldırım'a fahri doktora tevdi etti. Piri Reis Üniversitesi'nin 2008'de kuruluşundan bu yana kadar geçen kısa sürede önemli üniversiteler arasına girmeyi başardığını ve denizcilik anlamında ciddi başarıya imza attığını aktaran Başbakan Yıldırım, üniversitenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sadece denizcilik üzerine bir üniversitesinin kurulduğunu hatırlattı.

Denizcilikte ekip çalışması önemli olduğuna değinen Başbakan Yıldırım, "Bir ekip olmazsanız, bu ekip içerisinde bir halka zayıf olursa o zaman bir felaket ile karşılaşmanız mukadder olur. Hükümet olarak biz de geçtiğimiz 15 yılda hep rehberimizi Piri Reis olarak gördük. Ülkeye hizmet yaparken bunu asla aklımızdan çıkarmadık. Uzaklara bakmak menzile odaklanmak denizcilerin asli işidir. Yolumuzu tarihi şahsiyetler aydınlatıyor. Bu üniversitede Piri Reis'i hürmetle yad ediyorum. İnsanlığa adalet ilim ve irfan götüren o şerefli ecdadımız var ve onların yolundan gitmeye devam ediyoruz. Denizci millet olmak gereğini yapmakla olur" dedi.



"2002'YE GÖRE 11 KAT DAHA FAZLA EĞİTİM BÜTÇEMİZ VAR"

"Taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü sınırlıdır, ama insana yapılan nesilden nesile aktarılır" diyen Başbakan Yıldırım, "Eğitim her zaman ülkemizin en önemli konularından biridir. Bu ülkenin geleceği için en önemli atılımın eğitim alanında yapılması gerektiğini gördük. Eğitim gündemimizden hiçbir zaman düşmez. 2002'ye göre 11 kat daha fazla eğitim bütçemiz var. Eğitim bütçesi toplam bütçedeki en fazla yatırım alıyor. Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır. Hükümette olduğumuz 15 yılda üniversitesi olmayan il kalmadı" ifadelerini kullandı. .



"YÜZDE 5 BÜYÜME YAKALADIK"

Önceki açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarına değinen Başbakan Yıldırım, "2016'nın sonlarında başlayan kurdaki dalgalanmayla birlikte panik havası oluştu. Gelip geçicidir dedik. Gelecek bugünden daha iyi olacak dedik. İşte yüzde 5 büyüme yakaladık. Avrupa'nın 2 katından fazla. Dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra en çok büyüyen ülke. Bölgesindeki ateş çemberine, istikrarsızlığa yaşanan olaylara rağmen bunu başardık. Hükümet olarak aldığımız kararla moral bozukluğunu geride bıraktık. Bugün Allaha şükür yüzde 5 büyüme ile yolumuza devam ediyoruz. Her ülke yeni nesillerini geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Bunu iyi değerlendiremeyen bir ülkenin başarılı olması mümkün değil. Gençlerimize geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bütün dünya krizine rağmen özellikle tamir ağırlıklı olmak üzere sektörün ayakta kalmasını sağladık. Allaha şükür şimdi göstergeler dünya çapında da olumlu yönde gelişmeye başladı. Taşımacılıkta denizcilik ilk sırada. Önümüzdeki yıllar denizciliğin en parlak dönemlerine gideceği yıllar olacak. Denizcilik esasen küresel barışın ve küresel kardeşliği de sağlayan önemli bir sektördür. Denizci bütün denizlerde bütün ülkelerde mesleği gereği sektör gereği işi olan oralarda bulunan ve dolayısıyla ufku geniş olan insanların oluşturduğu bir sektördür. Bir denizci olarak sizlerin arasından biri olarak bugün bu önemli gününüzde bu mezuniyet töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Deniz hayat demektir bereket demektir medeniyet demektir. Yolunuz bahtınız açık olsun Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da yer aldığı törende Başbakan Yıldırım daha sonra ilk 3'e girenlere diplomalarını verdi.

(Mustafa Esen / İHA)