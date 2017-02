04.02.2017 00:02 Başbakan Yıldırım ateş püskürdü

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada yayılan ve kamu kurumlarına gönderildiği iddia edilen 'hayırlı işler', 'hayırlı günler', 'hayırlı cumalar', 'hayırlı sabahlar', 'hayırlı akşamlar', 'hayırlı olsun', 'hayırlı dersler' gibi kalıpların kullanılmaması gerektiğine ilişkin genelgeyi yalanladı. Başbakan Yıldırım, 'Her şeye inanıyor musunuz? Dedikodulara itibar etmeyin. Kim yaptıysa büyük bir alçaklık yapmış' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada yayılan ve kamu kurumlarına gönderildiği iddia edilen 'hayırlı işler', 'hayırlı günler', 'hayırlı cumalar', 'hayırlı sabahlar', 'hayırlı akşamlar', 'hayırlı olsun', 'hayırlı dersler' gibi kalıpların kullanılmaması gerektiğine ilişkin genelgeyi yalanladı. Başbakan Yıldırım, "Her şeye inanıyor musunuz? Dedikodulara itibar etmeyin. Kim yaptıysa büyük bir alçaklık yapmış" dedi.

Sandık Yönetimleri Toplantısı'na katılmak için geldiği Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada hızla yayılan ve Başbakanlık tarafından kamu kurumlarına gönderildiği iddia edilen genelgeye ilişkin açıklamalarda bulundu. "10 Mayıs 2017 tarihine kadar kamu kurum ve kuruluşlarında gerek kamu çalışanları arasında, gerekse kamu çalışanları ile hizmet alıcıları arasında hayırlı işler', 'hayırlı günler', 'hayırlı cumalar', 'hayırlı sabahlar', 'hayırlı akşamlar', 'hayırlı olsun', 'hayırlı dersler' gibi selamlaşma ve iyi dilek kalıpların kullanılmamasına özen gösterilmesi gerektiği" ifade edilen genelgeyi yalanlayan Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

"Her şeye inanıyor musunuz? Dedikodulara itibar etmeyin. Biz söyleyeceğimizi milletimize doğrudan söyleriz. Sahtekarlıkta epey mesafe almışlar belli ki. Kim yaptıysa büyük bir alçaklık yapmış. Arkadaşlara talimatı veririm, gerekli yasal işlemleri başlatırlar. Devlet işi ciddiyet ister. Önüne gelen bilgisayarda yapıştırma, kesme, sahtekarlık aldı başını gitti. Ama bunun bedelinin ağır olduğunu yapanların da bilmesi lazım. Milletimiz ne zaman kime 'evet' diyeceğini de bilir, kime 'hayır' diyeceğini de bilir. Ayrıca bir tarife gerek yok, arife tarif gerekmez."