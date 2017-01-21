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Başbakan Yıldırım: Artık karar milletimizindir
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Başbakan Yıldırım: Artık karar milletimizindir

Başbakan Yıldırım, Anayasa Değişikliği Kanunu hakkında, 'Artık karar milletimizindir, milletin verdiği karar, başımız gözümüz üzerinedir.' dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Artık karar milletimizindir. Milletin verdiği karar, başımız gözümüz üzerinedir." dedi.

Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda referandum aralığındaki 339 oy ile kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

Anayasa değişikliğini değil buna ilişkin teklifin görüşmelerini yaptıklarını belirten Yıldırım, "Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olan aziz Türk milletidir. Vekiller olarak bize verilen görevi yaptık. İşi asıl sahibine, millete tevdi ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu konuda yetki, söz ve kararın millette olduğunu vurguladı.

Mührün milletin elinde olduğunu ve son sözü onların söyleyeceğini, son kararı da onların vereceğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şunu özellikle belirtmek isterim; Türk milleti Cumhuriyete, Cumhuriyetin değer ve kazanımlarına aşık bir millettir. Böyle engin feraseti ve basireti olan cesaret abidesi bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için gurur vesilesidir, onur vesilesidir. Bu aziz millet 23 Nisan 1920'de bu yüce Meclisi kurdu. Bu aziz millet kahramanca bir kurtuluş mücadelesi verdi, istiklalini bizatihi kendisi kazandı. Bu yüce millet 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti, Cumhuriyete sahip çıktı, korudu kolladı ve büyüterek bugünlere getirdi. 15 Temmuz gecesi bu necip millet, Gazi Meclisiyle birlikte hükümetini, devletini, ülkesini canı pahasına korudu, dünyanın hayranlığını kazandı."

"MİLLETİN KARARI EN İSABETLİ KARAR OLACAK"

Yıldırım, Cumhuriyet tarihi boyunca Türk milletinin, sandık her önüne geldiğinde engin feraseti, aklı ve vicdanıyla her zaman istisnasız en doğru kararı verdiğini ifade etti.

Milletin, bu anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı vereceğini dile getiren Yıldırım, "Milletimiz sandığa gidecek; aklıyla, vicdanıyla oy kullanacak, Türkiye için en doğru tercihi yapacaktır. Milletin verdiği karar en isabetli karar olacaktır. Şüphesiz millet her şeyin en iyisini bilendir." diye konuştu.

Anayasa değişikliği görüşmeleri süresince çok özverili çalışmaların olduğuna dikkati çeken Yıldırım, başta milletvekilleri olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Teşekkürün en büyüğünün yüce Türk milletine olduğunu söyleyen Yıldırım, "Artık karar milletimizindir. Milletin verdiği karar, başımız gözümüz üzerinedir. Şimdiden bu anayasa değişikliğinin ülkemiz için, geleceğimiz için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için uğurlu, kademli olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın oylama sonucunu açıklayıp Başbakan Yıldırım'ı kürsüye davet ettiği sırada, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök söz istedi. Başbakan Yıldırım'ı kürsüye davet ettiğini belirten Bahçekapılı'ya tepki gösteren CHP milletvekilleri, salondan ayrıldı. Yıldırım'ın konuşması sırasında HDP milletvekilleri de Genel Kurul Salonu'ndan çıktı.

Yıldırım, konuşmasının ardından MHP Grubunun sıralarına giderek, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

Daha sonra Bahçekapılı, bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.


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