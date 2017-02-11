11.02.2017 11:05 Başbakan Yıldırım Antalya'da

Başbakan Binali Yıldırım, belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısına katılmak için Antalya'ya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısına katılmak için Antalya'ya geldi.

Başbakan olarak ilk kez Antalya'ya gelen Binali Yıldırım, saat 10.30 sıralarında Antalya Havalimanına iniş yaptı. Başbakan Yıldırım'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Munir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Vatandaşlar Başbakan Binali Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.

VİP salonundan çıkan Yıldırım, partilileri selamladıktan sonra makam aracıyla belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katılmak üzere Kemer ilçesine doğru yola çıktı.

(Sabri Çağlar - Suat Metin / İHA)

