Başbakan Yıldırım: Alparslan'ın torunları farkını gösterdi

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için partisinin düzenlediği mitingin ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için partisinin düzenlediği mitingin ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Mitingden sonra ilk olarak İstasyon Caddesi boyunca ilerleyen Başbakan Binali Yıldırım, yolda kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Muş Valiliğine geçen Başbakan Yıldırım, burada Vali Yavuz'dan brifing aldı. Buradaki ziyaretin ardından bir süre önce halası vefat eden doktoru Günhan Demir'in, Demirkent Sitesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulunan Başbakan Yıldırım, buradaki ziyaretin ardından Belediye Başkanlığına geçti. Belediye Başkanı Feyat Asya'dan çalışmalarla ilgili brifing alan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Muş'a zorlu şartlarda geldiklerini ifade eden Yıldırım, "Muş bir başka güzel. Caddeler, sokaklar, meydanlarda vatandaşla haşır neşir olduk, hasret giderdik. Bizi bağırlarına bastılar. Alparslan'ın torunları farkını gösterdi. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, Muşlu vatandaşlarımızla bir araya gelmek, buluşmak, onlarla beraber olmak her şeye değer. 16 Nisan'dan Muş'un rengi çoktan belli oldu. Muş, şimdi rekora gidiyor ve Bingöl'le yarışıyor" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, daha sonra karayoluyla Bingöl'e hareket etti.

(Nejdet Armağan - Uğur Ulu / İHA)