Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başbakan Yıldırım: Almanya yönünü bölücülere değil Türkiye'ye dönmeli
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başbakan Yıldırım: Almanya yönünü bölücülere değil Türkiye'ye dönmeli

Başbakan Yıldırım, 'Almanya eğer Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor ise o zaman yönünü, bölücülere, FETÖ'cülere değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne dönmek zorundadır.' dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olma başarısı gösteren Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik eden Yıldırım, elim bir trafik kazası sonucu şehit düşen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve aynı kazada hayatını kaybeden şoförü Muzaffer Akşehirli'ye Allah'tan rahmet diledi.

Yıldırım, bugün Trabzon Maçka'da terörle mücadele sırasında hayatını kaybeden askere ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yaşanan bu olaylar karşısında ülkenin, milletin birliğine ve beraberliğine gölge düşürmek isteyen mihraklar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu davranış içinde bulunanları kınıyorum. Şehit düşen savcının arkasından ailesinin ve sevenlerinin, kamuoyunun acısı bu denli tazeyken yakışıksız ifade kullananlarla ilgili yargı mercileri mutlaka gereğini yapacak. Bir yandan yazılı, sözlü medya içinde körüklenmeye çalışılan manasız tartışmalara, öte yandan şahsı Türk milletine mal olmuş kahramanlarımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları üzerinden bir toplumsal kaos oluşturma çalışmaları görmekteyiz. Cuma günü 19 Mayıs 1919, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bu, şüphesiz önemli bir gündür. İstiklal mücadelesinin başladığı Anadolu topraklarında bağımsızlık ateşinin başladığı önemli bir gündür. Bu kutlu yolculuğun sonu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Cumhuriyetin kurucularına öyle veya böyle dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Türkiye'nin bu kısır, toplumun kardeşlik hukukuna kasteden bu yersiz tartışmalarla kaybedecek bir dakika bile vakti yoktur."

"Bunlar ölüm makinası"

Başbakan Yıldırım, ikili temaslarında, İngiltere'nin AB'den çıkış süreci sonrasında Türkiye ile ilişkilerinden herhangi bir geriye gidiş olmaması için yapılması gerekenleri, bölgesel ve uluslararası konuları, Türkiye- AB ilişkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini anlattı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Suriye ve Irak'ta bir çıbanbaşı haline gelen terör örgütü YPG ve DEAŞ hakkında kapsamlı görüşmeler yaptıklarına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Adı ne olursa olsun ister PKK, ister YPG, ister PYD, ister DEAŞ olsun, bunların hepsi terör örgütüdür, bunlar birer ölüm makinasıdır. Sınırlarımızın öte yanında her türlü terör yapılanması hakkındaki hassasiyetimizi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti öncesi doğrudan anlatma fırsatı bulduk. Savunma Bakanı'nın bu konuda, bunun bir mecburiyet olduğunu, seçim olmadığını ifade etmesi önemlidir. Ancak neden ne olursa olsun, dostumuz ve NATO'daki müttefikimiz ABD'nin, bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü yok etmek için iş birliği yapması kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu açık ve net şekilde kendisine ifade ettim. Eğer hala burada Türkiye'nin hassasiyetleri, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda gerekli teminatlar verilmezse yapacağımız şey çok açık ve nettir. Terör nereden gelirse gelsin, ister hudutlarımızın dışında ister hudutlarımızın içerisinde bu terörün kökünü kazımaya kararlıyız, gereğini yaparız."

'Almanya artık bir şeye karar vermek durumunda'

Yıldırım, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 16 Nisan halk oylaması öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle gerildiğini, tansiyonun düşürülmesi için her iki taraftan referandum sonrası yapıcı, olumlu mesajların verildiğini belirtti.

Ancak Almanya'nın geçtiğimiz hafta 15 Temmuz darbe girişiminde dahli bulunan ve yurt dışına kaçan ya da yurt dışında olan askerlere sığınma izni vermesinin, iltica hakkı vermesinin bu noktada ilişikilerin tekrar gerilmesi için önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Yıldırım, "Almanya artık bir şeye karar vermek durumundadır, eğer Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyorsa, Türkiye ile tarihten gelen dostluk bağlarını daha da kuvvetlendirmek istiyorsa o zaman yönünü bölücülere, FETÖ'cülere değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne dönmek zorundadır." diye konuştu.

"Komisyon üyeleri belirlendi"

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun üyelerinin belirlendiğini açıklayan Yıldırım, "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun üyeleri de belirlenmiş olup göreve başlayacaklardır. Böylece itirazlar artık bu merkeze, adeta bir mahkeme gibi çalışacak bu merkeze yapılacak, burada karara bağlanacaktır." dedi.

"Liderimiz Erdoğan'ı tek genel başkan adayımız olarak teklif edeceğiz'

Başbakan Yıldırım, "21 Mayıs'ta Ankara Arena Spor Salonu'ndaki olağanüstü kongremizde, bir manifestoyla hedeflerimizi bütün milletimizle paylaşacağız. Ayrıca bu kongremizde kurucu genel başkanımızı, liderimiz Recep Tayip Erdoğan'ı tek genel başkan adayımız olarak teklif edeceğiz." ifadesini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan Yıldırım: Almanya yönünü bölücülere değil Türkiye'ye dönmeli
Günün özeti
Şişelerle alarm sistemi kurmuşlar!
ABD'de okulda şok eğitim !
Zaharova: Yaptırımlar Ukrayna halkına saygısızlık
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Bursaspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Bursaspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit
TRT'nin yeni genel müdürü İbrahim Eren
TRT'nin yeni genel müdürü İbrahim Eren
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan Yıldırım: Almanya yönünü bölücülere değil Türkiye'ye dönmeli
Başbakan Yıldırım: Almanya yönünü bölücülere değil Türkiye'ye dönmeli
Günün özeti
Günün özeti
Şişelerle alarm sistemi kurmuşlar!
Şişelerle alarm sistemi kurmuşlar!
ABD'de okulda şok eğitim !
ABD'de okulda şok eğitim !
Zaharova: Yaptırımlar Ukrayna halkına saygısızlık
Zaharova: Yaptırımlar Ukrayna halkına saygısızlık
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Halisdemir'in nabzını kontrol eden astsubay konuştu
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Bingöl'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Bingöl'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!
Acil servisi basan baltalı saldırganlar yakalandı
Acil servisi basan baltalı saldırganlar yakalandı
Milli yüzücüden altın madalya
Milli yüzücüden altın madalya
Doktora bursları artırıldı
Doktora bursları artırıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English