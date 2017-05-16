Başbakan Yıldırım: Almanya yönünü bölücülere değil Türkiye'ye dönmeli

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olma başarısı gösteren Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik eden Yıldırım, elim bir trafik kazası sonucu şehit düşen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve aynı kazada hayatını kaybeden şoförü Muzaffer Akşehirli'ye Allah'tan rahmet diledi.

Yıldırım, bugün Trabzon Maçka'da terörle mücadele sırasında hayatını kaybeden askere ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yaşanan bu olaylar karşısında ülkenin, milletin birliğine ve beraberliğine gölge düşürmek isteyen mihraklar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu davranış içinde bulunanları kınıyorum. Şehit düşen savcının arkasından ailesinin ve sevenlerinin, kamuoyunun acısı bu denli tazeyken yakışıksız ifade kullananlarla ilgili yargı mercileri mutlaka gereğini yapacak. Bir yandan yazılı, sözlü medya içinde körüklenmeye çalışılan manasız tartışmalara, öte yandan şahsı Türk milletine mal olmuş kahramanlarımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları üzerinden bir toplumsal kaos oluşturma çalışmaları görmekteyiz. Cuma günü 19 Mayıs 1919, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bu, şüphesiz önemli bir gündür. İstiklal mücadelesinin başladığı Anadolu topraklarında bağımsızlık ateşinin başladığı önemli bir gündür. Bu kutlu yolculuğun sonu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Cumhuriyetin kurucularına öyle veya böyle dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Türkiye'nin bu kısır, toplumun kardeşlik hukukuna kasteden bu yersiz tartışmalarla kaybedecek bir dakika bile vakti yoktur."

"Bunlar ölüm makinası"

Başbakan Yıldırım, ikili temaslarında, İngiltere'nin AB'den çıkış süreci sonrasında Türkiye ile ilişkilerinden herhangi bir geriye gidiş olmaması için yapılması gerekenleri, bölgesel ve uluslararası konuları, Türkiye- AB ilişkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini anlattı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Suriye ve Irak'ta bir çıbanbaşı haline gelen terör örgütü YPG ve DEAŞ hakkında kapsamlı görüşmeler yaptıklarına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Adı ne olursa olsun ister PKK, ister YPG, ister PYD, ister DEAŞ olsun, bunların hepsi terör örgütüdür, bunlar birer ölüm makinasıdır. Sınırlarımızın öte yanında her türlü terör yapılanması hakkındaki hassasiyetimizi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti öncesi doğrudan anlatma fırsatı bulduk. Savunma Bakanı'nın bu konuda, bunun bir mecburiyet olduğunu, seçim olmadığını ifade etmesi önemlidir. Ancak neden ne olursa olsun, dostumuz ve NATO'daki müttefikimiz ABD'nin, bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü yok etmek için iş birliği yapması kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu açık ve net şekilde kendisine ifade ettim. Eğer hala burada Türkiye'nin hassasiyetleri, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda gerekli teminatlar verilmezse yapacağımız şey çok açık ve nettir. Terör nereden gelirse gelsin, ister hudutlarımızın dışında ister hudutlarımızın içerisinde bu terörün kökünü kazımaya kararlıyız, gereğini yaparız."

'Almanya artık bir şeye karar vermek durumunda'

Yıldırım, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 16 Nisan halk oylaması öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle gerildiğini, tansiyonun düşürülmesi için her iki taraftan referandum sonrası yapıcı, olumlu mesajların verildiğini belirtti.

Ancak Almanya'nın geçtiğimiz hafta 15 Temmuz darbe girişiminde dahli bulunan ve yurt dışına kaçan ya da yurt dışında olan askerlere sığınma izni vermesinin, iltica hakkı vermesinin bu noktada ilişikilerin tekrar gerilmesi için önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Yıldırım, "Almanya artık bir şeye karar vermek durumundadır, eğer Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyorsa, Türkiye ile tarihten gelen dostluk bağlarını daha da kuvvetlendirmek istiyorsa o zaman yönünü bölücülere, FETÖ'cülere değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne dönmek zorundadır." diye konuştu.

"Komisyon üyeleri belirlendi"

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun üyelerinin belirlendiğini açıklayan Yıldırım, "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun üyeleri de belirlenmiş olup göreve başlayacaklardır. Böylece itirazlar artık bu merkeze, adeta bir mahkeme gibi çalışacak bu merkeze yapılacak, burada karara bağlanacaktır." dedi.

"Liderimiz Erdoğan'ı tek genel başkan adayımız olarak teklif edeceğiz'

Başbakan Yıldırım, "21 Mayıs'ta Ankara Arena Spor Salonu'ndaki olağanüstü kongremizde, bir manifestoyla hedeflerimizi bütün milletimizle paylaşacağız. Ayrıca bu kongremizde kurucu genel başkanımızı, liderimiz Recep Tayip Erdoğan'ı tek genel başkan adayımız olarak teklif edeceğiz." ifadesini kullandı.