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Başbakan Yıldırım Almanya'daki gurbetçilere seslendi
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Başbakan Yıldırım Almanya'daki gurbetçilere seslendi

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir mitinginde halka seslendi, hedefinde Adalet Bakanı Bozdağ'ın etkinliğine izin vermeyen Almanya vardı.

Bozdağ'ın katılacağı etkinliğe izin vermeyen Almanya'yı eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, gurbetçilere çağrıda bulunarak, "Almanya'daki vatandaşlarımızın bu tutum karşısında, 'evet' oylarıyla daha da coşup yedi düvele demokrasi dersini verecektir, biz buna yürekten inanıyoruz" dedi.

Partisinin Cacabey Meydanı'nda düzenlenen mitingindeki konuşmasına, "İşte bu meydan, işte bu coşku, işte Kırşehir, büyük Türkiye'ye selam veriyor." diyerek başlayan Yıldırım, Neşat Ertaş'ın, "Şirin Kırşehir Türkü Sözleri" isimli türküsünün, "Ana vatanımsın baba yurdumsun, Ozanlar diyarı şirin Kırşehir, Uzak kaldım gurbet elde derdimsin, Hasretin bağrımda derin Kırşehir, Kimi engin kimi yüksek evlerinen, Kimi fakir kimi zengin böyleyinen, Kazaların nahiyelerin köylerinen, Gönlümün içinde yerin Kırşehir." sözlerini anımsattı.
16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için Kırşehir'in zaten kararını verdiğini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Kırşehir'in çoktan yeşil ışığı yaktığını belirten Yıldırım, alandakilere "16 Nisan'da Türkiye ruhuyla destan yazmak için sandıklara akın akın koşmaya var mısın Kırşehir?" şeklinde seslendi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kırşehirlilere selamını getirdiğini aktardı.

"TUTUMLARINI GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUM"

Milletle omuz omuza çıkılan bu demokrasi yolculuğunda bazı tatsız olayların da yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Almanya'da iki bakanımızın memleket sevdalıları, Türkiye'den göç eden gurbetçilerimizle yapacağı toplantıları eften püften sebeplerle iptal ettiler. Bu, demokrasiye, özgürlüklere karşı çok talihsiz bir karardır. Alman makamlarının bu konudaki tutumlarını, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum.

Almanya'da 'hayır' diyenler, teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlar, FETÖ'nün propagandasını yapanlara izinler vereceksiniz, ay yıldızlı bayrağı dalgalandıranlara, memlekete sevdalılarına yasak koyacaksınız. Bu kabul edilemez, demokrasi önüne set çekilemez. Demokrasi gürü gürül akan bir nehirdir. Almanya'daki vatandaşlarımızın bu tutum karşısında, 'evet' oylarıyla daha da coşup yedi düvele demokrasi dersini verecektir, biz buna yürekten inanıyoruz."

Bu sırada alandaki vatandaşların "Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkının "Beraber yürüdük biz bu yollarda, Beraber ıslandık yağan yağmurda" sözlerini söylemesi üzerine, Başbakan Yıldırım da "Bana her şey sizi hatırlatıyor" sözüyle karşılık verdi.

FETÖ GELECEK HESABINI VERECEK

Yıldırım, 15 Temmuz'un milletçe yaşandığını vurgulayarak, o dönemde demokrasiyi, özgürlükleri ağzından düşürmeyen ülkelerin bazılarının ise nasıl sus pus olduklarına herkesin şahit olduğunu ifade etti.

Ama bu milletin çıktığı yoldan asla dönmediğini ve dönmeyeceğini kaydeden Yıldırım, o gece FETÖ'nün karşısında topyekün bir milletin bulunduğunu, ikinci kurtuluş savaşının milletle kazanıldığının altını çizdi.

"EVET" ÇIKACAK SİZ DE BİTECEKSİNİZ

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Başbakan Yıldırım, kendisini dinleyen gençlere, "Gençler, sizin geleceğinizi karartmaya çalışan o karanlık gecenin sorumlusu olan FETÖ gelecek, hesabını verecek. Yine bugün şartlar ne olursa olsun, bu kutlu yürüyüş devam edecek. FETÖ, Pensilvanya'da 'hayır' çıkması için elinden gelen her şeyi yapıyor. PKK terör örgütü de 'hayır' çıkması için gece gündüz çalışıyor. Kandil'de bir panik var, endişe var. PKK'nın elebaşları ne diyor biliyor musunuz? 'Evet çıkarsa, biz yandık, biz biteriz.' 'Evet' çıkacak, siz de biteceksiniz, başka yolu yok. Bu aziz millet ülkesini, bayrağını, devletini, milletini seven bu gençler demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde seslendi.

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