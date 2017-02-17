Başbakan Yıldırım: AB, vizyonunu gözden geçirmelidir

İş insanlarına hitaben konuşan Yıldırım, İngiltere'nin AB'den çıkmasına değindi:

"Avrupa Birliği'nin esasen yaşadığımız şartlar altında gelecek vizyonunu gözden geçirmesi gerekiyor. İngiltere neden çıkmaya çalışıyor, başka ülkelerde Avrupa Birliği ile ilgili ne gibi bakış açıları var? Bunları sağlıklı değerlendirmek ve Türkiye ile ilgili ilişkileri de buna göre yeniden ele almak lazım."

Yıldırım, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 'yük olmak' için değil, 'yük paylaşmak' için girmek istediğini sözlerine ekledi.