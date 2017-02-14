Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başbakan Yıldırım: 25 Şubat'ta başlıyoruz
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başbakan Yıldırım: 25 Şubat'ta başlıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, '25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemiz 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Bu kutlu yürüyüşün en önemli adımlarını attığımız dönemden geçiyoruz. Milletimizin duası ile Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ediyoruz. Durup soluklanmadan millet için çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bütün illerinin, ilçelerinin, bütün köylerinin nabzını tutuyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da ihmal etmiyoruz. AK Parti, Türkiye'nin her köşesinde bacası tüten siyaset ocağıdır. Bugün son yıllarda hemen hemen her alanda gelişen, büyüyen bir Türkiye var. Bölünmüş yollar, havaalanları, tüp geçitler, limanlar, şehir hastaneleri ardı ardına hizmete alınıyor" ifadelerini kullandı.
Çanakkale Köprüsü'nün temelinin de 18 Mart'ta atılacağını hatırlatan Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Diğer yandan Türkiye, muasır medeniyetler seviyesi hedefine bu vizyonla ilerlerken mevcut anayasa artık milletimizin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu anayasa 1982 model, yolda kalıyor tekliyor. Hayırcılar ne diyor, efendim biz ittirirsek çalışır belki. Çalışmaz kardeşim çalışmaz, milleti boşuna yormayın. Vatandaş 16 Nisan'da sandığa gidecek. Evet mührünü vuracak ve işi bitirecek. Vatandaş ne diyecek o gün. Şimdi vesayetin her türlüsüne dur demek için, milletin üstünde bir güç kabul edilmemesi için, bağımsız, tarafsız yargı için, gençlerin siyasete atılması için, etkili yürütme, demokrasi için, gençlerin sesinin daha gür çıkması için, kutuplaşma değil, kucaklaşma için" diye sordu. Partililer bu soruya "Evet" karşılığını verdi.
"Evette' bereket var" diyen Yıldırım, "Milletin aklını yalanlarla dolanlarla bulandırmaya çalışanlar yine başarılı olamamış. Vatandaş ne istediğini de, ne yapacağını da biliyor. 16 Nisan'a kadar sahalardayız. Köy köy, mahalle mahalle gezip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız. Milletimiz, 2007'de başlattığı demokratik dönüşümü 16 Nisan 2017'de taçlandıracak" şeklinde konuştu.

"3-5 PUAN GARİBANLARA BIRAKIN"
Aksaray'a yaptığı ziyareti hatırlatan Yıldırım, "Meydanlar dalga dalga 'evet' diye inledi. Aksaray yüzde 100 dedi, ben de yapmayın 3-5 puan garibanlara bırakın, bize 90 yeter dedim" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, "Bir de 'hayırcılar var, şimdi bunlar hayır kelimesinden sevimli iki şey türetirsek milleti ikna ederiz zannediyorlar. Bırakın kelime oyunlarını, lafla peynir gemisi yürümez. Hele hayırcıların bindiği HDP, PKK, FETÖ gemisi hiç yürümez. Biz diyoruz, PKK hayır diyor, FETÖ hayır diyor, DEAŞ hayır diyor. Sırtını PKK'ya yaslamış HDP hayır diyor. Bunlardan ses çıkmıyor, CHP niye böyle konuşuyorsun? Be kardeşim, biz vatandaşımıza bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Terör örgüleri hep beraber koro halinde hayır propagandası yapıyorsa bunun ülkemiz, milletimiz, vatandaşlarımız için bir işareti var. Biz, bunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Vatandaş hangi tercihini yapacaksa yapacak. Terör örgütleri hayır dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır. Bu ülkede terör örgütlerinin gittiği yoldan giden hiçbir vatandaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Terör örgütü, bayrağımız, milletimiz, toprağımızın da düşmanıdır. Milletten aldığımız güçle terör örgütünün belini kırdık" diye konuştu.
"İktidar partisi olarak merak ediyorum, bir hafta sussak muhalefet ne yapacak bilmiyorum" diyen Yıldırım, "Çünkü bekliyorlar ki hükümet, AK Parti bir açıklama yapsın da hemen karşısında bir açıklama yapalım. İktidarın her işine muhalif olmayı marifet sayıyorlar. Çözüm siyaseti, hizmet siyaseti isteyen millet kördüğüm politikalar güdenleri elinin tersiyle itecek. Tek bildikleri işi yapıyorlar, hayır istemezük. Türkiye demokrasisi bugüne kadar birçok tarihi sınav verdi. Bu gazi Meclis, dayatılan cumhurbaşkanı adayı seçilsin diye 1973'te abluka altına alındı. Parti genel başkanları, milletvekilleri hapisle tehdit edildi. 1979'da 119 turda bu Meclis cumhurbaşkanı seçemedi. Bu durum bahane edilerek 1980 darbesi yapıldı. Biz, Türkiye'de demokrasinin başını öne eğdirecek bir olay yaşansın istemiyoruz. Millet, evet diyor. Bundan hiçbir şüphemiz yok. 15 Temmuz'da sivil vatandaşlarımıza saldıran FETÖ ve avanesi hayır diyor. Çocuk, yaşlı, kadın erkek dinlemeden sivil vatandaşlarımızı öldüren bölücü PKK hayır diyor. Onların arkasına saklanan, sırtını onlara yaslayan bölücü HDP de hayır diyor. Bunların değişim karşısında yer alması anlaşılabilir ama ana muhalefet yöneticilerine ne demek lazım. Dertleri neymiş, parlamento ortadan kalkıyormuş. Parlamento ortadan kalkmaya kalkmıyor da. Bunu vatandaşlar bilsin, aslında CHP de bunu biliyor. CHP'nin resmi siyaseti AK Parti ne derse tam tersi oluyor. Ekini ektim sırtımı rahata verdim diye bir şey yok. Daha çok işimiz var. Terörü ülke gündeminden çıkaracağız" açıklamasında bulundu.
"Türkiye'nin yol haritasında çok ciddi mesafeler katettik" diyen Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:
"Kış aylarında kendine güverte olduğunu zanneden bölücü terör örgütünün sözde sığınaklarını, üstlerini yerle bir ettik. Bu konudaki kararlılığımızdan zerre miktarda sapma yok. Bölge insanını bölücü terör baskısından kurtardık."
Partililer tarafından sürekli sloganlar atılması üzerine Yıldırım, "Anlaşıldı, bunlar beni konuşturmayacaklar. Yörükler hoşgeldiniz. Anadolu'nun bütün renkleri, bütün desenleri rengarenk burada. Sessizlik istiyorum. Şöyle bir anlaşma yapalım, şu görevimizi bir tamamlayalım sonra. Evet mi? Duymadık" dedi. Partililer bunun üzerine "Evet" cevabını verdi.

KAMPANYA TARİHİNİ AÇIKLADI
Başbakan Binali Yıldırım, referandum kampanyasına başlayacakları tarihi açıkladı. Yıldırım, "25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz. O gün Türkiye'nin kalbi Ankara'da, Arena'da atacak. Değerli arkadaşlar, bütün çalışmalarımızda sağ duyuyu elden bırakmayacağız" dedi.
Fırat Kalkanı Harekatına da değinen Başbakan Yıldırım, El Bab'da kontrolün büyük ölçüde sağlandığını söyledi.
(Enise Vural / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Serbest piyasada altın fiyatları
Akademisyen Necmiye Alpay'a 8 yıla kadar hapis istemi
Türkiye'de en fazla konut bu ilçede satıldı
Kıbrıs'ta 'Enosis' krizi sürüyor
Suriye'den Türk askerine ateş açıldı
O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
MHP'de 4 isme ihraç!
MHP'de 4 isme ihraç!
Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Akademisyen Necmiye Alpay'a 8 yıla kadar hapis istemi
Akademisyen Necmiye Alpay'a 8 yıla kadar hapis istemi
Türkiye'de en fazla konut bu ilçede satıldı
Türkiye'de en fazla konut bu ilçede satıldı
Kıbrıs'ta 'Enosis' krizi sürüyor
Kıbrıs'ta 'Enosis' krizi sürüyor
Suriye'den Türk askerine ateş açıldı
Suriye'den Türk askerine ateş açıldı
O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı
O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı
FETÖ operasyonunda 13 eski asker gözaltına alındı
FETÖ operasyonunda 13 eski asker gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım: 25 Şubat'ta başlıyoruz
Başbakan Yıldırım: 25 Şubat'ta başlıyoruz
Çay bardaklarında uyuşturucu satışı
Çay bardaklarında uyuşturucu satışı
45 kişi hakkında 46 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
45 kişi hakkında 46 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Hakkari'de iş yerlerinin toplu kapatılması yasaklandı
Hakkari'de iş yerlerinin toplu kapatılması yasaklandı
Ankara'da uyuşturucu ve terör operasyonları: 171 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu ve terör operasyonları: 171 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English